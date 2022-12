Selon Carragher, l’Angleterre était la meilleure équipe de la Coupe du monde et méritait de gagner !

Après la défaite en quart de finale contre la France, Albion était déjà sur le chemin du retour, en Angleterre la recherche des auteurs responsables de ne pas avoir respecté la devise « Here will come home » est en cours. Alors que certains fans et experts des Lions pensent que l’arbitre est à blâmer, Jamie Carragher dit que la malchance est à blâmer.

L’Angleterre est la meilleure équipe de la Coupe du monde et devrait atteindre le sommet du Qatar 2022. Selon le magazine FourFourTwo, l’ancien arrière droit de l’équipe nationale de Liverpool et d’Angleterre Jamie Carragher, qui est maintenant connu des fans comme un expert du football, a commenté le Premier ministre. Ligue sur la chaîne de télévision Sky Sports. Carragher a également félicité les hommes de Gareth Southgate pour leur démonstration contre la France, pense que l’Angleterre n’a pas eu de chance contre la France et prédit un avenir radieux pour l’équipe.

« Il y aura une tentation naturelle de placer l’équipe de Gareth Southgate aux côtés de l’Italie des années 90 de Bobby Robson et de l’équipe de l’Euro 96 de Terry Venables comme outsiders. » a écrit Carragher dans sa chronique pour The Telegraph. « Mais ne vous laissez pas emporter. Le plus grand compliment que je puisse faire à Southgate, c’est qu’ils n’appartiennent pas à cette entreprise. Cette équipe d’Angleterre n’est pas une étrangère qui va être championne du monde. Cette équipe anglaise quitte le tournoi en faisant beaucoup mieux. . » que toute autre équipe du Qatar en cinq matches. En tant qu’équipe qui peut et aurait probablement dû se qualifier pour la finale. » Carragher a écrit plus loin.

« La France a gagné la soirée grâce à des moments – un superbe but à longue portée et un centre d’Antoine Griezmann qui déstabiliserait n’importe quelle défense dans le monde,Carragher a encore illustré son point de vue par le fait que l’Angleterre n’a pas converti le penalty, alors qu’à son avis, si Harry Kane avait reçu le ballon derrière son coéquipier Lloris pour la deuxième fois, son équipe aurait pris un élan positif avant la prolongation. La seule chose que Carragher avait à dire sur sa performance de samedi était le remplacement tardif de Southgate. « Il est difficile de se débarrasser du sentiment que la puissance de l’Angleterre dans l’équipe n’a pas été pleinement exploitée en ce moment », a-t-il déclaré. il a fini