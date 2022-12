Bugatti vend déjà son propre coffre-fort, seulement 75 unités seront produites

Pour la nouvelle collection Hyper Safe 2023, Bugatti s’est inspiré de la Type 57 Atlantic des années 1930. Il y a aussi le fameux motif « C » évoqué par un éclairage efficace. Comme le montre l’image officielle ci-jointe, le coffre-fort est disponible dans l’un des trois modèles différents : Hyper Light, Hyper Dark et Hyper Track.

Par exemple, l’Hyper Track utilise de la fibre de carbone noire combinée à du cuir Nappa bleu de course français traditionnel. Il n’y a que 25 coffres-forts disponibles pour chaque modèle.

Les entreprises ont travaillé ensemble pendant plus de 18 mois pour mener à bien le projet, qui comprend des éléments en acier inoxydable qui ont été traités avec un revêtement spécial pour augmenter la durabilité et éviter les rayures. La poignée nécessite plus de 3000 étapes de fraisage, tandis que les deux côtés du coffre-fort ont un éclairage ambiant réglable. Le fabricant n’a pas communiqué le prix.