Le procureur a nié l’affirmation de Zeman selon laquelle le médecin avait falsifié son rapport médical

Les médecins de l’hôpital militaire central n’ont commis aucun crime lorsqu’ils ont diagnostiqué au président Milos Zeman une grave maladie du système digestif. Celle-ci est décidée par le procureur de la République. Des accusations criminelles ont été déposées par l’avocat de Zeman, Marek Nespala. Cependant, ses allégations de rapports médicaux falsifiés ne tiennent pas. Sur la base des conclusions des médecins, des discussions se sont ouvertes sur la question de savoir si le président devait être temporairement écarté du pouvoir.

Le 18 octobre de l’année dernière, le président du Sénat, Miloš Vystrčil, a reçu une lettre du directeur de l’hôpital militaire central, Miroslav Zavoral, concernant l’état de santé du président Miloš Zeman. A cette époque, le chef de l’Etat a été hospitalisé une seconde semaine pour ascite et encéphalopathie, qui accompagnent les symptômes d’une cirrhose du foie. Le président est dans un état très grave.

« En raison de la nature de la maladie, le pronostic à long terme de la santé du président Miloš Zeman est jugé très incertain, et donc la possibilité de retourner au travail dans les semaines à venir est jugée peu probable », a cité Vystrčil dans la lettre. Il a ensuite lancé un débat au Sénat sur l’opportunité de retirer temporairement la compétence de Zeman.

Moins de trois semaines plus tard, Tomáš Zima, président de la commission médicale indépendante, qui a également examiné en détail l’état du président, est parvenu à une conclusion similaire. Selon la récente conclusion du bureau du procureur de Prague 6, le rapport médical est pleinement conforme à la loi.

Le rapport médical est correct

« Aucun fait n’a été trouvé qui montrerait, pas même un soupçon, que les rapports médicaux révélés étaient grossièrement déformés ou que des faits importants y étaient cachés, car ils étaient basés sur des examens et des tests d’experts », a déclaré Aleš Cimbala, porte-parole de Prague. . procureur.

Ainsi, le plaignant a réfuté les soupçons de l’avocat de Zeman, Marko Nespala, selon lesquels il y avait eu falsification et publication de faux rapports, rapports et constatations médicales. Le procureur examine également si les informations fournies par le directeur de l’hôpital Miroslav Zavoral dans la lettre au président du Sénat ainsi qu’au chef du bureau présidentiel, Vratislav Mynář, sont de nature criminelle.

Il est arrivé à la conclusion que ces documents n’avaient pas la nature d’un rapport médical du point de vue du droit pénal, de sorte qu’il n’était pas du tout question d’une quelconque infraction. Au lieu de cela, le procureur a déclaré que la lettre de Zavoral à Vystrčil n’était qu’une bénédiction, qui devrait finalement constituer la base d’une décision parlementaire de retirer temporairement les pouvoirs de Zeman.

« Tout comme le « handicap » normal, même cette mesure temporaire sera annulée lorsque l’état de santé s’améliorera. Par conséquent, même pour les raisons indiquées, il n’est pas possible de considérer les dossiers informels comme des rapports médicaux, des opinions ou des conclusions, comme auparavant. Les informations générales ne servent qu’à la prise de décision concernant l’activation de la procédure inscrite dans la Constitution de la République tchèque », a souligné un porte-parole de Cimbala.

Pétition au procureur général

« Il s’agissait de fausses informations sur l’état de santé réel du président de la république, qui ont finalement déclenché un processus censé dépouiller le représentant le plus important du peuple souverain de ses pouvoirs constitutionnels, (…) pour abus de position d’un médecin, de certains sénateurs et même de la communauté universitaire », a déclaré le porte-parole du château, Jiří Ovčáček, le 29 juin de cette année.

Le représentant légal de Zeman, Marek Nespala. | Photo: CTK

De cette manière, il a informé que l’avocat de Zeman, Marek Nespala, avait soumis une requête au bureau du procureur général pour examiner si les actions susmentionnées n’avaient pas abouti à un acte criminel de sabotage. Le procureur général Igor Stříž a remis l’initiative au procureur en chef de Prague, Lenka Bradáčová, dont le bureau a nié les allégations de sabotage en août.

« Cependant, en ce qui concerne les faits allégués par le plaignant, la plainte est transmise pour évaluation et action éventuelle au bureau du procureur du district de Prague 6, en ce qui concerne la violation de la falsification et la publication de faux rapports médicaux, opinions et conclusions », a déclaré le chef du Département des crimes économiques et financiers graves Marek Bodlák.

Le bureau du procureur en chef de Prague 6, Richard Petrásek, a maintenant confirmé qu’il n’y avait pas de falsification des rapports médicaux. L’avocat de Zeman, Nespala, n’a répondu que par des déclarations générales. « Pour le moment, il est trop tôt pour communiquer des conclusions. Dès qu’il y aura plus de place, nous verrons. Le président examinera attentivement toutes les options autorisées par l’ordre juridique », a-t-il déclaré à Aktuálně.cz.

Sept semaines à l’hôpital

Le président Zeman a passé un total de sept semaines à l’hôpital militaire central, il a été libéré de l’hospitalisation le 25 novembre. Plus de la moitié de leur temps est passé dans des cliniques d’anesthésie, de réanimation et de soins intensifs. Le 4 novembre, son état s’est amélioré et le médecin l’a transféré dans une chambre standard.

Grâce à l’évolution positive de l’état de Zeman, seul le débat sur sa destitution temporaire du pouvoir demeure. Le Sénat ou l’un de ses comités n’a jamais voté à ce sujet. La démission du gouvernement d’Andrej Babiš après les élections législatives a néanmoins été acceptée par le bureau présidentiel, car Zeman était encore hospitalisé à l’époque. Le 28 novembre, Zeman a personnellement nommé Petr Fiala Premier ministre.

« L’hôpital militaire central continue de recommander le traitement le plus approprié administré dans un établissement médical spécialisé sous la direction d’une équipe médicale professionnelle, mais en raison de l’amélioration significative de l’état de santé de M. le président, respecte pleinement sa décision de mettre fin à son hospitalisation. « , a commenté le porte-parole de l’hôpital, Jitka Zinke, à l’occasion de sa libération.