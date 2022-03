La Russie va réduire ses objectifs militaires en Ukraine – Europe – International

La Russie a annoncé ce vendredi qu’elle concentrera ses attaques contre l’Ukraine sur la « libération » orientale du paysaprès un mois de combats et de bombardements qui n’ont pas réussi à briser la résistance de cette ancienne république soviétique.

(Cela pourrait vous intéresser : l’Ukraine dément les affirmations de la Turquie concernant un éventuel accord avec la Russie)

Les troupes russes auraient été forcées de se retirer dans la zone autour de Kiev et auraient dû faire face à une contre-attaque à Kherson (sud), la seule ville importante qu’ils avaient réussi à capturer depuis le début de l’invasion, le 24 février.

(Vous pourriez être intéressé : l’ONU condamne les arrestations et les disparitions forcées par les troupes russes)

« L’Ukraine essaie de prendre le contrôle de Kherson », a déclaré un haut responsable du département américain de la Défense, qui a requis l’anonymat. « Nous ne pouvons pas dire qui contrôle Kherson, mais ce n’est pas aussi fort qu’avant sous contrôle russe », a-t-il déclaré.

Le président américain Joe Biden applaudissant la résistance ukrainienne depuis la ville polonaise de Rzeszow, à 80 km de la frontière avec l’Ukraineet a de nouveau qualifié le président russe, Vladimir Poutine, de « criminel de guerre ».

La ville portuaire de Marioupol (sud), sur la mer d’Azov, assiégée et bombardée pendant des semaines, est devenue la quintessence des ravages laissés par la guerre. Le bombardement la semaine dernière d’un théâtre, qui servait d’abri anti-aérien, aurait pu faire près de 300 morts, selon la mairie.

Le président Joe Biden s’est rendu en Pologne pour discuter du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Photo: EFE / EPA / DAREK DELMANOWICZ POLOGNE

La France, la Turquie et la Grèce lanceront « dans les prochains jours » une « opération humanitaire » pour tenter d’évacuer les civils de la ville, a annoncé le président français Emmanuel Macron à l’issue d’un sommet de l’Union européenne (UE) à Bruxelles.

Mariúpol est « une ville de 400 000 habitants avec seulement 150 000 restants » vivant dans une « situation dramatique », a-t-il déclaré.

« J’ai fui, mais j’ai perdu toute ma famille, j’ai perdu ma maison, je suis désespérée », a déclaré à l’AFP Oksana Vynokurova, une femme de 33 ans, qui a réussi à quitter Marioupol et est arrivée en train à Lviv. Une autre réfugiée arrivée par le même train, Svetlana Kuznetsova, a déclaré qu’à Marioupol « il n’y a plus d’eau ni d’électricité. Nous vivons au sous-sol et allumons un feu pour cuisiner ».

Attaque concentrée à l’est

Ruiné est un centre commercial qui a été bombardé par les troupes russes à Kiev.

Le quartier général de l’armée de l’air ukrainienne à Vinnitsa (centre) a été touché à l’est par une salve de missiles de croisière, causant « d’importants dégâts », ont rapporté les forces armées ukrainiennes.

A Járkov (est), le maire a dénoncé les bombardements « aveugles » qui ont fait au moins quatre morts. Malgré ces attaques, les troupes russes ont subi d’importantes pertes et n’ont pas fait de progrès significatifs depuis des semaines.

L’armée russe a admis vendredi que 1.351 de ses soldats avaient été tués et 3.825 blessés depuis le début de l’offensive et a accusé les pays occidentaux d’avoir commis une « erreur » en envoyant des armes à Kiev.

Dans ce qui pourrait être un changement radical d’orientation, les forces armées ont annoncé que leur objectif était désormais la « libération » du territoire du Donbass,

dans l’est de l’Ukraine, majoritairement russophones.

L’armée russe a admis vendredi que 1.351 de ses soldats avaient été tués et 3.825 blessés depuis le début de l’offensive.

Le chef d’état-major adjoint des forces armées, Sergei Rudskoy, a allégué que l’ordre avait été donné à la lumière de « l’objectif principal de la première phase de l’opération est atteint » et que « la capacité de combat des troupes ukrainiennes est considérablement réduite ».

Certaines parties du Donbass sont contrôlées depuis 2014 par des séparatistes pro-russes. La livraison de lanceurs de missiles antichars et d’autres armes occidentales à l’Ukraine a sans aucun doute aidé les forces ukrainiennes à contenir les forces russes et, à un moment donné, à mener des contre-attaques.

Les troupes russes tentent depuis plusieurs jours d’encercler Kievmais cette contre-attaque « a permis à l’Ukraine de récupérer des villages et des positions défensives jusqu’à 35 km » de la capitale, détaille un rapport du ministère britannique de la Défense.

déteste la guerre

Le Saint-Père s’est excusé pour la guerre dans le monde.

En plus d’un mois de guerre, des milliers d’Ukrainiens sont morts, dont 121 enfants, et plus de 4 300 maisons ont été détruites, selon un récent rapport du président ukrainien Volodimir Zelensky.

Dix millions de personnes ont quitté leur foyer, plus de 3,5 millions d’entre elles sont parties à l’étrangerselon les données de l’ONU.

Le pape François a condamné vendredi la « guerre de la haine » contre les « nouveaux frères impuissants » de l’Ukraine, après avoir dénoncé le « massacre » dans un pays où « coulent des fleuves de larmes et de sang ».

Les négociations pour mettre fin à la guerre se sont poursuivies sans résultats significatifs. La Russie insiste sur le fait qu’elle n’avance pas sur les questions essentielles et considère que le gouvernement de Kiev est avant tout soucieux « d’obtenir des garanties de sécurité des puissances tierces » s’il « ne parvient pas à rejoindre l’Otan ».

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a plutôt qualifié les négociations de « très difficiles » avec la Russie et a déclaré que son pays ne renoncerait pas à des questions importantes, telles que « l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».

Poutine a promulgué une nouvelle loi punissant ceux qui diffusent de « fausses informations » sur les actions de la Russie à l’étranger jusqu’à 15 ans de prison.

Réduire la dépendance énergétique

À Bruxelles, Biden et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont annoncé la création d’un groupe de travail visant à réduire la dépendance de l’Europe aux combustibles fossiles.

Biden a averti jeudi, après avoir participé à un sommet de l’OTAN à Bruxelles, que l’alliance transatlantique « répondrait » si Poutine utilisait des armes chimiques en Ukraine.

Le Kremlin a accusé les États-Unis de développer des programmes d’armes chimiques et biologiques en Ukraine et a déclaré vendredi que les remarques de Biden visaient uniquement à « divertir l’attention » de la question.

À Bruxelles, Biden et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont annoncé la création d’un groupe de travail visant à réduire la dépendance de l’Europe aux combustibles fossiles.

Les dirigeants communautaires ont également reçu des mandats du bloc des 27 nations pour co-acheter du gaz, afin de freiner les hausses de prix déclenchées par la guerre en Ukraine.

AFP

Plus de nouvelles du monde:

-L’île privée de Jeffrey Epstein dans les Caraïbes est à vendre

-La Finlande, le pays le plus heureux du monde pour la cinquième année consécutive

-Venezuela : Des criminels font exploser des grenades et blessent six personnes à Maracaibo