L’affaire du ‘Franglais’, alarme l’Académie française

« Smart », « pratique », « cool », « pas cher », « livraison », même « salut » au lieu de « Salut ». Et puis, évidemment, des mots liés à la technologie, comme « wifi », « bluetooth », « appel », « réunion ». Le français aussi, comme l’italien, se confond avec l’anglais. A tel point que l’Académie française, l’équivalent français de notre Crusca, a inventé le terme « franglais ».

Alarme de l’Académie française

L’académie faisant autorité a mis en garde contre la disparition du français « classique », dans un rapport qui vient d’être publié. Selon les universitaires, le risque est que la langue perde sa syntaxe : par exemple, « Université de la Sorbonne » devient « Sorbonne Université », sur le modèle anglais. Mais pas seulement : selon les experts, le « franglais » risque de créer des clivages sociaux et générationnels dans le pays.

« Le problème a commencé avec Macron »

« Notre reportage met en lumière l’invasion franglaise de toutes nos institutions, à commencer par le président de la République lui-même, qui nous a informés de la « carte sanitaire » », a-t-il déclaré à Sky TG24. Jean–Marie Rouart, auteur de l’Académie française. Et c’est bien le remplacement du français par l’anglais dans les communications publiques et institutionnelles qui est le plus inquiétant : ministères, postes, Air France, jusqu’à toutes les communications commerciales.