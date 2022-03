« La générosité de ces gens est irréelle »

Après un voyage de trois jours à travers le continent, 12 chauffeurs de bus irlandais sont arrivés dans une petite ville du centre-est de la Pologne à bord de cinq bus chargés d’aide pour être transportés vers l’Ukraine et des réfugiés dans les villes polonaises.

Chaque siège, sol et bagage était rempli à ras bord de dons, notamment de fournitures médicales, de couvertures, de produits d’hygiène, d’aliments pour bébés, de couches et de jouets. Les chauffeurs ont été accueillis par des volontaires locaux qui ont rassemblé de l’aide avant d’être transportés à Kiev, la région frontalière polonaise, et aux gares ferroviaires et routières voisines, où les réfugiés arrivent toujours.

Paddywagon Tours fonctionne depuis 24 ans, mais depuis deux ans, sans touristes, la plupart des bus sont fermés.

Le bus touristique Paddywagon est arrivé à Piaseczno, près de Varsovie, avec cinq bus chargés pour aider la communauté vendredi. Directrice de la photographie, Inda O’Dowd

« Je viens de décider que nous pouvons utiliser ce bus à bon escient. Remplissons-le d’aide puis renvoyons les réfugiés en Irlande », a déclaré Catal O’Connell, PDG de Paddywagon Tours.

« Ici, nous déposons une grande partie de l’aide que nous recevons de nombreuses personnes différentes. Il nous a fallu trois jours pour arriver ici entre le ferry et le bus. »

Dominika Manka-Limbica, la maire du village voisin de Baszkówka, a déclaré qu’elle « pouvait pleurer » en voyant le bus sur la route. Les quatre dernières semaines ont été « très stressantes », mais la communauté internationale est généreusement venue avec des dons de l’Allemagne, des Pays-Bas et maintenant de l’Irlande.

Dominika Manka-Limpicka, maire du village de Pashkovka. Directrice de la photographie, Inda O’Dowd

Les chauffeurs de Paddywagon prévoient d’emmener jusqu’à 238 réfugiés ukrainiens en France, et Brittany Ferries propose des cabines gratuites sur le chemin du retour vers l’Irlande.

« La générosité de ces personnes est irréelle, et l’effort que mes collègues ici consacrent au bénévolat est sans précédent. Ils courent depuis leur départ de Dublin il y a trois jours, un peu agités, dormant dans le bus et mangeant très mal », a déclaré O’Connell.

« J’ai hâte d’accueillir ces 100 000 personnes. »

Plus d’une heure après le déchargement des cinq bus, les chauffeurs ont joué des chansons rebelles et ont commencé une danse irlandaise au soleil avec des volontaires locaux.

« Peu importe à quel point la situation est désespérée, nous trouvons toujours un moyen de rire un peu », a déclaré Keriman Gabriel Finn.

La salle de sport a été transformée en centre de réfugiés à Piasechno et peut temporairement accueillir 50 Ukrainiens. Directrice de la photographie, Inda O’Dowd

« C’est formidable d’être ici aujourd’hui pour faire quelque chose de concret pour aider ces gens. Mais je m’inquiète du sort de ces gens. Trente heures dans le bus, c’est long, donc ce sera un défi », a-t-il déclaré. Son collègue de Dublin, Frank Buckley, avait le même souci.

« On plaisante un peu ici, mais aucun de nous ne sait comment c’est sur le chemin du retour. Je ne peux même pas regarder les informations sur l’Ukraine, la Syrie ou l’Afghanistan sans émotion. Quand je vois des enfants, je dois les fermer, ces bus seront majoritairement remplis de femmes et d’enfants.

« Les choses techniques iront bien du point A au point B, mais ce sont des choses émotionnelles auxquelles aucun de nous n’est préparé. Vous ne pouvez pas le planifier. »

Hanna Kułakowska Michalak, maire de Piasecno, dans un appartement temporaire pour réfugiés. Directrice de la photographie, Inda O’Dowd

« Nous espérons leur donner un nouveau souffle en les renvoyant en Irlande. Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés quelque part en Allemagne et avons rencontré des garçons de Newcastle pour nous aider avec le bus à impériale. Ils craignent que le Royaume-Uni ne leur permette pas de faire venir des réfugiés depuis les 62 endroits où les réfugiés peuvent s’asseoir. »

À l’intérieur du gymnase, il y a 50 lits pour les réfugiés arrivant dans la ville.

« Tellement triste de le voir. Personne n’est autorisé à dormir ici », a déclaré Buckley.

Jusqu’à présent, Piasecno, qui en temps normal avait près de 50 mille. population, environ 4 000 réfugiés sont venus.

Malgré sa petite taille, la salle de sport n’est qu’une des nombreuses installations d’hébergement temporaires qui y ont été créées pour les réfugiés fuyant l’Ukraine, a déclaré la maire Hana Kułakowska Michalak.

« Il y a quelques semaines, nous l’avons installé dans un endroit où les gens pouvaient se réfugier. Cinquante personnes sont restées avec nous il y a une semaine. Ils restent deux jours, puis partent chez leur famille ou leurs amis en Pologne ou à l’étranger, ou nous trouvons un logement. C’est juste un endroit temporaire où ils peuvent rester.

D’autres dorment dans des hôtels où ils « séjournent plus longtemps » en raison de « conditions meilleures et plus privées ».