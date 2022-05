La Russie déclarera la guerre à l’Ukraine. Sérieusement?

L’éventualité que, le 9 mai, Vladimir Poutine annonce que la Fédération de Russie déclare la guerre à l’Ukraine a défrayé la chronique, profitant de l’importance de la cérémonie qui, chaque année, célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale.

S’il est vrai, ce fait a des conséquences internes. Constitutionnellement, Poutine pourrait alors utiliser la mobilisation des troupes de réserve et continuer ainsi à déclencher le conflit en Ukraine. Elle peut aussi, au niveau national, chercher à impliquer davantage la société russe dans ce conflit, tant au niveau de l’opinion publique que d’autres dimensions, renforçant les sentiments d’unité nationale autour de la « grande » cause. La guerre en Ukraine, politiquement et juridiquement, est définitivement promue à ce qui a toujours été un conflit armé, bien plus que la plaisanterie juridique qui consiste à la qualifier d’opération militaire spéciale.

Si elle était faite, la deuxième conséquence de cette déclaration de guerre, avec une telle intention, serait déjà externe, de nature internationale, militaire et politique. Par ce signal, la Fédération de Russie confirmera certaines choses qui deviennent de plus en plus claires.

Un, un surprenant signe de faiblesse. Si la « puissance » telle que nous la concevons en tant que Russie est affamée de ressources et de combattants avant la fin des cent jours de conflit, la vérification est l’une des plus importantes.

C’est donc une condamnation dramatique de la hiérarchie de l’appareil militaire russe. Aussi extraordinaire que soit la résistance ukrainienne, ainsi que la formation et l’approvisionnement en matériel militaire de l’Ukraine par son principal allié, le décalage entre les attentes et les résultats est néanmoins si profond que la responsabilité, même partielle, incombe à la Russie. l’armée elle-même.

Troisièmement, c’est un signal international. Cela montre que l’unité plus que raisonnable qui a été maintenue autour des efforts défensifs de l’Ukraine porte ses fruits.

Une autre question, en dehors de ces signes et de leurs lectures possibles, est la pertinence de la déclaration de guerre. Dans le passé, surtout jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la déclaration de guerre, n’étant pas une pratique uniforme, était une chose très courante.

Certaines déclarations de guerre sont des moments historiques inoubliables. La déclaration de guerre de l’Autriche-Hongrie contre la Serbie, le 28 juillet 1914, qui a ouvert sans le savoir les portes de l’enfer de la Première Guerre, qui n’a fait que fermer des dizaines de millions de vies plus tard. Toujours pendant la Première Guerre mondiale, la déclaration de guerre de l’Allemagne contre le Portugal, le 9 mars 1916, était également intéressante, lorsque des documents officiels ont été présentés par Friedrich von Rosen, l’ambassadeur d’Allemagne, au ministre des Affaires étrangères de l’époque, Augusto Soares. . Voir la dernière section, confirmez « l’éducation » exemplaire :

«Le gouvernement impérial a été contraint de retirer les conséquences nécessaires des procédures du gouvernement portugais. Elle est désormais considérée comme en état de guerre avec le gouvernement portugais.

En transmettant ce qui précède, tel que déterminé pour moi, au meilleur de votre connaissance, j’ai l’honneur de vous faire part de mes considérations estimées.

D’autres déclarations de guerre sont également intéressantes, s’il y a quelque chose « d’intéressant » dans ce genre de décision. La Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l’Allemagne nazie le 3 septembre 1939, après que l’Allemagne eut envahi la Pologne deux jours plus tôt.

En ce qui concerne l’Angleterre, c’est Neville Chamberlain qui a fait l’annonce en personne, car l’Angleterre a donné un ultimatum à l’Allemagne. Ce serait la guerre si, le 3 septembre à 11 heures, l’Allemagne n’avait pas immédiatement annoncé son intention de retirer ses troupes de Pologne. L’Allemagne n’a même pas pris la peine de répondre. Ainsi, à 11h15, le Premier ministre annonce à ses concitoyens, par message radio, que la guerre contre l’Allemagne a commencé. La guerre éclata alors, pour la France, six heures plus tard. Les heures, cependant, n’ont pas vraiment d’importance. Parce que la guerre ne se terminerait que plus de cinq ans plus tard.

Après 1945, la loi a essentiellement résolu ce problème de protocole. La guerre, surtout à cause de la Charte des Nations Unies et du développement du droit international humanitaire, a perdu sa « grâce », elle a été vue pour ce qu’elle est.

Juridiquement, la déclaration initiale devient inutile, un gongorisme. Si, auparavant, c’était cet acte formel qui faisait passer les relations entre les deux États du droit de la paix au droit de la guerre, désormais les concepts structurants sont le conflit armé et l’usage de la force militaire. Partout où il y a celui-ci (bien sûr, en plus d’un simple incident frontalier), il y a celui-là, quoi qu’en comprennent l’agresseur et la victime. La guerre est, et sera toujours, quelque chose d’objectif, et non quelque chose qui dépend de circonstances subjectives.

Lors de la guerre de Corée, par exemple, Truman a rejeté la déclaration de guerre et a considéré que l’intervention des États-Unis équivalait à une « action policière » avec une implication directe de l’ONU. Intervention policière ? Eh bien, la guerre de Corée a duré de 1950 à 1953, et quand elle s’est terminée, les États-Unis ont fait plus de 50 000 victimes. Et je ne pense pas qu’un historien ait jamais mentionné « l’action de la police » américaine en Corée…

Même ainsi, si j’ai une préférence à cet égard, l’épisode le plus invraisemblable est peut-être la prétendue déclaration de guerre du « général » Manuel Noriega aux États-Unis. Ce qui est le plus remarquable, c’est que le président des États-Unis de l’époque, George Bush, a qualifié une telle déclaration de « justification » (ainsi que l’une des plus invraisemblables de l’histoire récente) de l’invasion du Panama lui-même. . La réalité, cependant, est qu’il n’y a aucune déclaration de guerre.

Le président du Panama, dont (à juste titre) personne n’oserait défendre qu’il s’agit d’une fleur à embrasser, a déclaré que, face aux « agressions » américaines successives, il n’avait qu’à considérer qu’en fait, son pays était en « état de guerre » avec ses voisins du dessus. C’est une « réponse », pas une « initiative ».

Alors, comme aujourd’hui, les mots pouvaient avoir un vrai sens très différent de leur sens littéral.

Vladimir Poutine le sait bien. Cependant, passé un certain point, les mots n’ont plus d’importance. En Ukraine ces jours-ci, des mots comme ceux-ci n’ont aucune importance. Mais même pas là.

Pour entendre la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne à l’Allemagne, ici.

On pourrait penser ce que voulait Neville Chamberlain, dont l’histoire était cruelle, voire cruelle. Mais c’est un discours chargé et dramatique. Neville Chamberlain savait ce qui allait arriver.