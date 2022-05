Vendeur de coupons et vice-champion d’Europe en tir à la carabine

Sonia Riverané à Malaga en 1980, aujourd’hui Sa vue a diminué de 10 % depuis qu’il a rejoint ONCE alors qu’il n’avait que 8 ans. « Je suis albinos, avec des lunettes je peux avoir une vision de 12%. Mais c’est un tout petit défi car la photophobie s’ajoute à l’hypermétropie, à la myopie et à l’astigmatisme extrême », a-t-il déclaré.

Le matin, elle est vendeuse de coupons, l’après-midi, elle est vice-championne d’Europe en tir au fusil de chasse et mère à plein temps. La maternité l’a incitée à faire une pause de 15 ans dans sa carrière sportive : « On travaille et on s’entraîne tous les deux, ça veut dire devoir puiser beaucoup dans la famille pour aider. Maintenant ce sont des ados et je me suis dit, que dois-je faire du travail à la maison et de maison en maison ? au bureau. Je suis descendu à la délégation pour voir comment ils travaillaient à l’atelier et ça fait 5 ans ».

Depuis son retour en 2017, il a réalisé vice-champion d’Espagne, deux en Andalousie et récemment couronné vice-champion d’Europe en Norvège.

tir aveugle

Contrairement à d’autres modalités pour les malvoyants, « au tir il n’y a pas de catégories selon la vision résiduelle. Nous sommes tous en compétition. Hommes et femmes. entre, ce qui pourrait donner un avantage à n’importe quel tireur. »

Que les lunettes de protection sont remplacées par des verres opaques et la scène est différente aussi : la lumière est convertie en son et émet des fréquences, du haut vers le bas. Retenez votre souffle et inspirez. La concentration, le pouls et l’ouïe sont très importants, l’échelle sonore est très spécifique. »

Votre guide, Encarni Millan, vous aider à placer et vous donner le score. Tout, avec une touche sur le bras. De plus, d’une touche dans le dos, il expliqua où il avait frappé.

L’albinisme est la cause de sa déficience visuellepris avec humour : « Sans lunettes j’ai un grain de beauté. L’albinisme me coupe la vue, mais il me donne l’ouïe. »

Objectifs olympiques

Sonia est sur son agenda rendez-vous très spécial: Paralympiques en France 2024. « Le tir à la carabine n’est pas encore un sport paralympique pour les aveugles, mais pour les autres handicaps, il y a des rumeurs selon lesquelles il sera inclus pour la France ou pour Los Angeles. Et c’est ma colonne vertébrale, pas d’épines, d’épines, hein ? » évidemment l’athlète de Malaga, qui n’ont pas l’intention de raccrocher le fusil au village olympique.