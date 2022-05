La Russie accuse Israël de soutenir le « régime néo-nazi de Kiev »

La Russie a accusé mardi Israël de soutenir le « régime néonazi » ukrainien après que le diplomate russe Sergueï Lavrov a relancé la théorie du prétendu sang juif d’Adolf Hitler.

« Nous prenons acte des propos anti-historiques du ministre des Affaires étrangères [israelita] Yair Lapid, qui a largement expliqué la décision du gouvernement actuel de soutenir le régime néonazi de Kiev », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

« L’histoire, malheureusement, connaît des exemples tragiques de coopération entre juifs et nazis », a ajouté la diplomatie russe, selon l’agence de presse française AFP.

La polémique a commencé par une interview de Lavrov sur la chaîne de télévision italienne Rete4, dimanche, dans laquelle il a réitéré les accusations de Moscou d’une prétendue infiltration néonazie dans les institutions ukrainiennes.

Lorsqu’on lui a parlé des racines juives du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Lavrov a répondu : «Je peux me tromper, mais Hitler avait aussi du sang juif« .

L’allégation d’Hitler sur le « sang juif » était une théorie du complot traitée avec scepticisme par les historiens.

réaction d’Israël

« C’est une erreur historique honteuse, impardonnable et horrible.», a réagi lundi Yair Lapid, ajoutant qu’il avait convoqué l’ambassadeur de Russie en Israël, Anatoly Viktorov, pour des éclaircissements.

« Ce fut une conversation très difficile avec l’ambassadeur ici, car il est inexcusable de blâmer le peuple juif pour son propre Holocauste », a déclaré Lapid aujourd’hui à la radio israélienne, cité par l’agence de presse espagnole EFE.

« Hitler n’était pas juif et les juifs n’ont pas tué mon grand-père à Mauthausen. Les nazis l’ont fait, et toutes ces comparaisons avec les nazis sont inexcusables et dégoûtantes.a déclaré le chef de la diplomatie israélienne.

Lapid a également déclaré que le gouvernement russe « doit s’excuser auprès des Juifs, en mémoire des personnes tuées », et a conseillé à Lavrov de « lire les livres d’histoire », plutôt que de répandre de fausses « rumeurs antisémites ».

Répondant aux propos de Lavrov, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a estimé qu’aucune guerre n’était comparable à l’Holocauste, faisant référence à la mort de six millions de Juifs aux mains des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

« L’utilisation du génocide juif comme instrument politique doit cesser immédiatement », a déclaré Bennett.

L’Occident condamne également la déclaration

Tu Gouvernement d’Italie et d’Allemagne ils ont également condamné les déclarations de Lavrov, ainsi que du vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, qui a qualifié les comparaisons entre Zelensky et Hitler de « inacceptables et honteuses ».

« Ces affirmations perpétuent le récit scandaleux de la «dénazification» de l’Ukraine, sont objectivement fausses, déformant et minimisant l’Holocauste, le génocide de six millions de Juifs.« , a déclaré Schin.

La Russie a déclaré à plusieurs reprises qu’elle voulait « démilitariser et dénazifier » l’Ukraine, justifiant ainsi la guerre qui a commencé le 24 février.

La diplomatie russe fait écho à cet argument, affirmant que « l’origine juive » de Zelensky « n’est pas une garantie de protection contre le néonazisme qui sévit dans le pays ».

« Au passage, l’Ukraine n’est pas la seule dans ce cas », a déclaré la diplomatie russe, accusant le président letton Egils Levits, qui « a aussi des racines juives », de soutenir « la réhabilitation de la Waffen SS dans son pays », en référence à Les troupes d’élite d’Hitler.

Moscou a également accusé Israël « d’ignorer l’épidémie de destruction et de profanation des monuments aux justes du monde : les soldats de l’Armée rouge qui ont empêché l’Holocauste et sauvé le monde juif »..

