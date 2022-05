La République tchèque s’est hissée au 20e rang du classement de la liberté des médias. Le premier est la Norvège – Forum24

La République tchèque figure dans le classement de la liberté des médias, établi chaque année par l’organisation non gouvernementale française de défense de la liberté de la presse et des médias Reporters sans frontières à l’international. journée de la liberté de la presse, passé de 40 à 20 places. Le classement est dominé par la Norvège, suivie par d’autres pays d’Europe du Nord tels que le Danemark, la Suède, l’Estonie et la Finlande.

Classement mondial de la liberté de la pressecompilé par Reporters sans frontières évalue l’état du journalisme dans 180 pays et territoires à travers le monde.

Continuer à lire

FORUM Nový Týdeník : mots froids de Dana Drábová

lire les articles »

Dans le rapport d’accompagnement du classement des ONG, il attire l’attention sur les effets désastreux du chaos de l’actualité et de l’information, les conséquences d’un espace d’information en ligne mondialisé et non réglementé qui soutient les fausses nouvelles et la propagande.

Dans une société démocratique, la propagation de la société serait généralisée en raison de la propagation des médias d’opinion selon le modèle de Fox News et de la propagation de la désinformation, amplifiée par le fonctionnement des médias sociaux. Au niveau international, la démocratie est minée par l’asymétrie entre les sociétés ouvertes et les régimes despotiques qui contrôlent leurs médias, leurs plateformes en ligne et mènent des guerres de propagande contre la démocratie.