Froome pense à la Vuelta après avoir joué à Tur

Le Britannique Chris Froome (Israel-Premier Tech), quadruple vainqueur du Tour de France, a annoncé son intention d’entreprendre deux Grands Tours cette saison, le Tour de France et la Vuelta a España, des défis qu’il a relevés pour la dernière fois en 2018.

Froome, 36 ans, a couru cette saison sur la Coppie Bartali Week, le Tour des Alpes et plus récemment sur le Tour de Romandie, où il est classé 65e au général. Après la pause, il suivra le Tour de Suisse ou le Critérium del Dauphiné avant d’affronter le Tour de France.

Selon ce que le double vainqueur de la Vuelta a Espaa et du Giro a déclaré à VeloNews, Froome a tiré d’excellentes conclusions de son expérience à Romandie et vise haut pour les grands événements de la saison à venir.

« Dans l’ensemble, je suis en très bon état. Tout ce qui manque, c’est du travail acharné et des kilomètres, puis être en forme pour la course », a déclaré Froome.

S’il arrive en bonne santé au Tour de France et sort de l’épreuve avec succès, le Britannique kényan s’inscrira au Tour d’Espagne.

« Si je regarde mes années avant le crash, je vois qu’il a fallu du temps pour se préparer pour juillet. J’ai trouvé que franchir ces étapes me permettait de maintenir ma forme pour la fin de l’été et d’atteindre la Vuelta en pleine forme. C’est mon objectif cette année, de continuer, d’essayer d’arriver sur le Tour dans la meilleure forme possible et ensuite potentiellement de voir la Vuelta, selon comment les choses se passent. »