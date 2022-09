Les services secrets américains ont confirmé ce que nous soupçonnions depuis des années lorsque nous examinons la politique tchèque. La Russie distribue secrètement 300 millions de dollars à des partis politiques et à des responsables dans au moins 25 pays à travers le monde. Il est très clair que la République tchèque est l’un des pays où le Kremlin paie les politiciens et les médias.

Il a déclaré que les Américains contacteraient les pays attaqués individuellement avec leurs conclusions. Mais nous avons déjà nos connaissances. Ils peuvent être facilement estimés à partir du comportement de certains hommes politiques, journalistes ou militants. Cependant, nous pouvons admettre que certains individus ne reçoivent pas d’argent de la Russie pour leurs activités, car ils ont trahi notre pays par foi et gratuitement.

Continuer à lire

Le nouveau FORUM Hebdomadaire accueille Charles III. et dites adieu à la possibilité que Babi dise la vérité au tribunal

Lire l’article «

Le chiffre indiqué, qui signifie plus de 7 milliards de couronnes, se réfère à la période 2014-2022. Au cours de cette période, nous avons été témoins d’un certain nombre de tentatives de renversement de l’Union européenne et d’une campagne déterminée pour retourner les gens contre la gouvernance démocratique. Un excellent exemple de subversion russe est le mouvement international anti-vaxxer.

Les Russes envoient rarement leur argent directement, comme on le sait dans le cas du Front national de Marine Le Pen, un parti nationaliste français. Ils préfèrent le faire passer par diverses institutions pour cacher l’origine de cet argent. Les institutions qui acheminent l’argent comprennent diverses fondations, groupes de réflexion, groupes criminels organisés, cabinets de conseil politique, sociétés écrans ou sociétés d’État russes.

La Russie a honoré notre pays avec un soin très important. Dans l’opinion commune, le Kremlin a obtenu le poste de président de la république avec un soutien généreux pendant une période de temps considérable. Heureusement, cela s’est terminé par une guerre contre l’Ukraine, mais les dommages causés par le comportement pro-russe de Miloš Zeman étaient encore énormes. Cela a légitimé tout le courant collaboratif dans le public tchèque, et les agents du Kremlin et leurs aides parmi les idiots utiles peuvent commettre ici des humiliations sans précédent.

Le politicien tchèque le plus flamboyant travaillant pour Moscou est le chef du parti SPD bronzé et anti-occidental Tomio Okamura. L’évolution de son opinion montre assez clairement qu’à un moment donné il s’est découvert une tendance idéologique orientale qu’il n’avait pas auparavant. Pourquoi est-ce possible ?

Andrej Babi, milliardaire et président du parti tchèque le plus puissant, a eu des tendances orientales tout au long de sa carrière, ce qui se voit dans ses méthodes commerciales et politiques. Cependant, personne n’avait à payer pour lui, car il pouvait gagner son propre argent en promouvant le style de gestion russe dans les entreprises tchèques. Avec une scène pro-russe, Pig partage un certain nombre d’intérêts et une sorte de voix sanglante, mais il est également capable de jouer son propre jeu. Cependant, la Russie aime sans aucun doute ses actions destructrices contre la démocratie tchèque.

Continuer à lire

La liberté exige des médias indépendants. Soutenez-nous et devenons plus forts ensemble

Lire l’article «

Des désinformateurs pro-russes siègent dans tous les conseils d’administration des médias. Au Conseil tchèque de la télévision, même son président sympathisait avec le front pro-russe.

Les militants pro-russes ont réussi à organiser de véritables manifestations de masse et la propagande russe a réussi à semer la confusion chez certains intellectuels et publicistes de Prague, qui pensaient que les politiques gouvernementales étaient responsables des manifestations. Ils ne voulaient pas voir les Melody Boys de Vladimir Poutine nous faire cette démonstration. Il est facile de voir les organisateurs de la manifestation, qui ont du mal à se confisquer et à percevoir des allocations sociales.



Ce qui est vraiment consternant dans tout ce phénomène, c’est l’incapacité chronique des institutions étatiques à prendre des positions raisonnables et à prendre des mesures efficaces de défense. Après tout, ce n’est rien de plus que la sécurité du pays et de ses institutions. Mais les autorités étatiques compétentes agissent comme si elles étaient partiellement paralysées.

La méthode très subtile de la propagande russe est la lutte pour la liberté d’expression ou la lutte pour la paix. Dans la lutte pour la liberté, l’objectif des militants pro-russes est de faire rage sans désinformation, de tolérer l’agression russe et de remettre en question nos alliances occidentales. Dans la lutte pour la paix, l’objectif est d’affaiblir notre armée et notre sécurité.

Conclusion : la politique tchèque, les médias tchèques et le public tchèque sont entourés d’un esprit de trahison. Et au final, peu importe que quelqu’un soit un traître pour l’argent et quelqu’un pour la bêtise.

Les Américains devraient également transmettre des informations spécifiques sur les pots-de-vin russes à leurs alliés. Vient ensuite le thème de la responsabilité pénale. Même sans cela, cependant, nous devons trouver des outils pour nous défendre contre la subversion russe et empêcher légalement la collaboration avec le régime criminel en Russie.