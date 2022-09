La République tchèque tentera pour la troisième fois de participer à la Classique mondiale de baseball – T sport – Télévision tchèque

C’est avec la sélection de la nation sud-européenne que l’entraîneur de quartier Pavel Chadim s’est rencontré deux fois plus tôt dans la semaine en préparation et a perdu 1:7 et 7:10 à Krč Prague.

« Ils peuvent être joués. Je pense que si nous jouons à notre meilleur, ils peuvent être battus », a déclaré l’entraîneur adjoint David Winkler dans un communiqué de presse. Les joueurs tchèques ont également joué trois fois en préparation contre un autre participant au tournoi de qualification, l’Allemagne, et ont gagné à chaque fois.

« La préparation est très bonne. Chaque jour, nous bougeons et nous nous améliorons, à la fois en frappe et en lancer », a déclaré le receveur Martin Mužík, qui a marqué deux circuits lors de la deuxième défaite de mardi contre l’Espagne.