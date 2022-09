Depuis sa fondation il y a plus de 150 ans, Sokol est devenu l’un des moteurs de la vie sociale tchèque, dont le point culminant est le rassemblement. Le premier a eu lieu le 18 juin 1882 sur l’île Strelecky à Prague. Deux plus tard se sont transformés en manifestations politiques. Le rassemblement de 1938 proclame la détermination de la Tchécoslovaquie à se défendre contre le danger nazi imminent, dix ans plus tard, il s’agit d’une protestation contre le putsch communiste.

Le Sokol original a été créé sur le sol tchèque lors de la libéralisation politique des années 1860 à l’initiative de Miroslav Tyr et Jindřich Fügner. Le gymnase de Prague (plus tard Sokol Prask) a été fondé par d’éminents patriotes tchèques le 16 février 1862, et la même année, huit autres unités ont été fondées dans la campagne. En 1889, les Tchèques et deux ans plus tard la communauté morave-silésienne de Sokolská ont été fondés en tant qu’organisations faîtières, qui ont fusionné en 1904 en une seule communauté tchécoslovaque à Sokolská. Les représentants de Sokol étaient parmi les principales figures de la résistance pendant les deux guerres mondiales, et pendant le protectorat, beaucoup d’entre eux se sont retrouvés dans des camps de concentration et sur la potence.

Sokol était une épine dans le pied des régimes nazi et communiste, et les deux puissances totalitaires ont interdit Sokol. Mais pour la première fois, l’organisation a dû arrêter ses activités en 1915. La famille Sokolov, dont Tomáš Garrigue Masaryk, a joué un rôle important dans la formation de la légion pendant la Première Guerre mondiale, et après octobre 1918, ils ont maintenu l’ordre et aussi se sont battus pour le nouvel État. À cette époque, les liens de Sokol avec la République tchécoslovaque, incarnés dans la réunion commémorative trois mois avant l’accord de Munich, se sont considérablement renforcés. Cependant, les dirigeants du protectorat allemand ont maintenu l’organisation en activité pendant deux ans et ne l’ont dissoute qu’au début d’octobre 1941, peu après l’arrivée de Reinhard Heydrich.

Après la Seconde Guerre mondiale, Sokol a été relancé et a connu son plus grand renouveau, lorsqu’il a réuni plus d’un million de personnes à travers la Tchécoslovaquie. Mais il ne peut fonctionner que sept ans. Le rassemblement de juin 1948 fut longtemps la dernière manifestation publique contre la prise du pouvoir en février. Les pouvoirs communistes ont d’abord unifié et contrôlé toute l’éducation physique du pays sous la bannière Sokol en 1949. La réorganisation de l’éducation physique en 1952 a entraîné l’annulation des trois organisations Sokol, cette fois pendant 38 ans. Les rassemblements de Sokol ont été remplacés par des Spartakiades de masse organisées par l’État, dont le premier a eu lieu en 1955 et le dernier, le septième, en 1985.

Lors de sa sortie à la fin des années 1960, il y a eu des tentatives pour faire revivre le Sokol, mais après août 1968, ces plans ont échoué. Obec Sokolská n’a été restauré qu’après novembre 1989, mais n’a pas réussi à attirer des centaines de milliers de personnes intéressées par le sport, même en raison de quatre décennies d’inactivité. L’organisation, dont sont issus un certain nombre de représentants, dont le premier médaillé d’or olympique Bedřich upčík, compte actuellement 190 000 membres. Ce n’est que ces dernières années que sa direction – en plus des sports traditionnels – met davantage l’accent sur le soutien aux sports.

Réunion All-Sokol Pertemuan I. – 18 juin 1882 sur l’île de Strelecky, 720 stagiaires

II. – 1 891 à Stromovka, 2 310 stagiaires

Je, je, je. – 1 895 à Letna, 4 287 stagiaires

IV. – 1901 à Letna, 6705 stagiaires

V. – 1907 à Letna, 12 900 stagiaires

VI. – 1912 à Letna, 35 000 stagiaires

VII. – 1920 sous Lieutenant, 96 000 stagiaires

VIII. – 1926 à Strahov, 144 000 stagiaires

IX – 1932 à Strahov, 180 000 stagiaires

X. – 1938 à Strahov, 348 000 stagiaires

XI. – 1948 à Strahov, 585 000 stagiaires

XII. – 1994 à Strahov, 23 100 stagiaires

XIII. – 2 000 à Strahov, 25 000 stagiaires

XIV. – 2006 à Strahov, 17 000 stagiaires

XV – 2012 à Eden, 10 500 pratiquants

XVI – 2018 à Eden, 15 000 pratiquants

VIDÉO : Sokol est un mode de vie, on veut surtout éduquer, pas évaluer la situation politique, dit son patron (3 juillet 2018)