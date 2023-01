La rue Na Příkopě est la 26ème rue commerçante la plus chère du monde

Prague est la destination la plus chère d’Europe centrale et devance nettement Budapest, Varsovie et Bratislava. Le prix de location des boutiques aux meilleures adresses y correspond également. C’est deux à trois fois plus que dans les zones les plus touristiques de la métropole citée.

Pražská třída Na Příkopě a grimpé d’une place à la 26e place dans la liste des rues commerçantes les plus chères du monde cette année. Le loyer est stable depuis longtemps et atteint jusqu’à 2160 euros (environ 59 000 couronnes) par mètre carré et par an. La rue commerçante la plus chère d’Europe est les Champs Elysées à Paris. Il fait suite à une étude des principales rues commerçantes du monde par le cabinet de conseil Cushman & Wakefield.

« Les quartiers commerçants de luxe de Prague Na Příkopě, la place Venceslas et Pařížská se trouvent en Europe centrale détient un net avantage. La concurrence entre les marques signifie que les prix de location à cette adresse sont deux à trois fois plus élevés que dans d’autres sites d’Europe centrale », a déclaré Jan Kotrbáček, responsable de l’équipe de vente au détail de Cushman & Wakefield pour la République tchèque et la Slovaquie.

« Grâce à la saturation des meilleures adresses et au fort intérêt pour cet emplacement, en plus de la croissance des loyers, nous avons également remarqué une tendance des magasins de classe mondiale à s’étendre dans les rues voisines telles que Havířská, 28.óříba et Národní třída. destination de shopping de luxe de Pařížská a une orientation claire d’expansion vers Široká, Železná et, par exemple, Dlouhá », déclare Jan Voslář de C&W.

Selon lui, les loyers de la principale rue commerçante de Prague se situent actuellement autour de deux mille euros (54 700 couronnes) par mètre carré et par an, et il y a aussi une réelle tendance à ce que ce niveau continue d’augmenter. Les principales raisons sont l’attractivité touristique de Prague, la composition de la marque des détaillants dans ces rues et l’intérêt significatif associé aux sociétés holding de marques mondiales pour l’ouverture de magasins phares à Prague.

Marque intéressante

Selon l’étude, parmi les marques qui ont récemment ouvert ou envisagent d’ouvrir leurs magasins représentatifs dans les endroits les plus attrayants de Prague, par exemple Berschka, Deichmann, Pandora, C&A, Tommy Hilfiger, et des marques de luxe Jimmy Choo, Karen Milen ou Tiffany&Co.

Causeway Bay, la rue commerçante la plus chère du mondePar Highdeluxe.com

La rue la plus chère de Hong Kong

La rue la plus chère du monde est Causeway Bay à Hong Kong avec un loyer annuel de 24 983 euros (environ 683 000 couronnes) par mètre carré, juste derrière la Cinquième Avenue à New York. La rue commerçante la plus chère d’Europe et la troisième plus chère du monde est les Champs Elysées à Paris. Au cours de l’année écoulée, le loyer à cette adresse a augmenté de près de 40 % pour atteindre 13 225 euros (près de 362 000 couronnes) par mètre carré et par an. Paris quitte ainsi la New Bond Street de Londres avec une marge significative, qui est la quatrième destination la plus chère au monde avec des loyers de 8 666 euros (environ 237 000 couronnes) le mètre carré par an.

L’étude des principales rues commerçantes du monde a été publiée pour la première fois en 1988. À l’époque, les espaces commerciaux étaient les plus chers à louer à New York, suivis de Munich. La troisième place revient à Tokyo, la quatrième à Paris et la cinquième à Londres. L’étude comprend désormais un classement de 334 des destinations shopping les plus prestigieuses dans 64 pays à travers le monde.