Après la victoire en France, Mlejnková est allé en Turquie, rêvant d’Italie et des Jeux Olympiques

Elle a connu une excellente saison, pour la cinquième fois consécutive, Michaela Mlejnková a remporté le sondage de joueuse de volley-ball de l’année. Mais surtout avec le club français Volero Le Cannet il remporte le titre de champion, le premier de sa carrière.

« Tout s’est mis en place, c’est super. L’entraîneur a parfaitement constitué l’équipe », a rappelé l’attaquant de 25 ans sur le succès de son club lors de la rencontre de l’équipe nationale avant le match de Ligue Europa de samedi contre la Slovaquie à Karlovy Vary.

La représentante tchèque a un peu brisé cette malédiction, car auparavant, elle ne pouvait se vanter que de neuf médailles d’argent dans trois compétitions différentes. C’était quatre fois en Extraliga tchèque avec les Jeux olympiques de Prague, où le natif de Jilemnice a travaillé dès l’âge de 16 ans, il a récolté le même nombre de deuxièmes places avec l’Allemand Stuttgart et une fois il a été co-champion avec le Polonais Rzesów.

Ce n’est que cette année au Cannet, en France, qu’il s’est hissé au sommet et a ajouté une victoire en coupe nationale. « C’était une belle victoire », a ajouté Michaela Mlejnková.

Mais maintenant, vous remplissez vos fonctions de représentant et jusqu’à présent avec brio. Vous avez remporté les matches d’ouverture de la Ligue Europa en Croatie (3:0) et en Slovaquie (3:1) et êtes en tête du groupe. Que dire à ce sujet ?

Il faut être satisfait, surtout du résultat. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs ici qui viennent de rejoindre l’équipe, donc la présentation du jeu pourrait être meilleure, mais nous sommes satisfaits avec six points au tableau. Bien que nous ayons beaucoup à améliorer jusqu’à samedi.

Que pensez-vous du projet de Ligue Europa ?

Il sert de préparation aux qualifications pour les Championnats d’Europe et, surtout, les Championnats du monde d’automne. Les entraîneurs peuvent essayer de nouveaux visages qu’ils pourront utiliser lors de la prochaine phase de la saison. De plus, certains joueurs plus âgés ont besoin de se reposer après une saison exigeante physiquement, c’est pourquoi on leur accorde des congés.

Vous avez aussi eu une saison difficile, mais vous jouez ici…

Ce n’est pas si mal de rester dans le rythme du jeu. Même si nous arrivions au Final Four, je prolongerais ma saison d’un mois au maximum. Et même alors, il y aura trois, quatre semaines de congé. C’était suffisant pour se détendre et recommencer à se préparer.

En plus de cela, vous venez encouragé en remportant le titre français. Cela va-t-il stimuler l’appétit pour le volley-ball ?

Bien sûr, à chaque fois que vous gagnez, vous récupérez mieux et vous êtes de bonne humeur. (sourit) Vous voyez tout est rose, c’est un plus pour moi. Si j’avais une moins bonne saison, ce serait beaucoup plus difficile.

Pourtant, malgré des titres remportés et la victoire en Coupe de France, vous avez quitté Le Cannet. N’est-ce pas un peu surprenant ?

L’entraîneur s’est arrêté là, presque tous les joueurs ont quitté le club. Un nouveau projet était en train de se créer là-bas… Pendant un moment, il m’a semblé que j’allais rester, mais quand j’ai découvert leurs plans, je me suis intéressé à un autre engagement possible. Et je ne veux pas vivre en France. Je voulais essayer un autre pays, j’ai décidé entre l’Italie et la Turquie, où il y a une compétition de ligue de très haute qualité.

Enfin, tu vas au club Toko Sigorta d’Ankara, qu’est-ce qui fait pencher la balance en faveur de la Turquie ?

Il y a plus d’offres, les petites choses sont décidées. Au final, c’est un terme financier plus intéressant. Je ne pense pas être trop vieux pour aller en Italie une fois de plus. (sourit) C’est mon rêve depuis tout petit, d’y jouer.

Michaela Mlejnková Il est né le 26 juillet 1996 à Jilemnice, il a commencé à jouer au volleyball sous la direction de son père à Turnov. Elle a fait sa première incursion dans la ligue supplémentaire féminine à l’âge de 13 ans sous un maillot Liberec. Mais déjà en 2012, le célèbre entraîneur Stanislav Mitáč l’a amené aux Jeux olympiques de Prague. Déjà à l’âge de 18 ans, il est entré dans le monde du volley-ball, a joué pour Allianz MTV Stuttgart, Rzesów, Pologne, a remporté le titre de champion avec le français Volero Le Cannet cette année et a déménagé à Ankara. En équipe nationale, où il évolue depuis 2013, il a également joué comme passeur au club.

Vous avez travaillé en Allemagne, en Pologne, en France et maintenant vous partez en Turquie. Avez-vous toujours vu cela comme un changement de carrière?

Vous pouvez dire ça. Je suis passé de l’Allemagne à la Pologne, où le championnat est meilleur. Après avoir déménagé en France, je pensais que le niveau ne serait pas si élevé, mais le championnat de France a beaucoup bougé ces derniers temps, ce n’est définitivement pas un pas en arrière. De plus, j’ai un rôle important dans l’équipe, je dois être du type leader. J’ai beaucoup de responsabilités et ça me touche.

Le Cannet est situé près de la célèbre station balnéaire de Cannes, donc ça doit être un endroit agréable où séjourner 😋

Bien sûr, il fait beau là-bas et on s’habitue vite à un tel environnement. Tout était super, nous nous sommes même assis avec les filles. Nous passons beaucoup de temps ensemble en dehors du volley-ball, nous sortons manger ou simplement discuter quelque part.

Comment un athlète de haut niveau qui déménage dans différents pays a-t-il une vraie maison ?

C’est dur, tu n’es presque jamais à la maison. Surtout quand vous êtes à la crèche. Mais ensuite, je chéris encore plus chaque instant que je peux passer en République tchèque. Je suis content d’être de retour. Mais encore une fois, c’est une bonne expérience de connaître un autre pays et une autre culture.

Pouvez-vous imaginer vous installer définitivement dans l’un des pays où vous travaillez ?

Je ne sais pas. Peut-être seulement en France.

Cette vie nomade peut-elle durer ?

Cela peut être différent pour chacun. Quand vient le moment où vous en avez marre de tous les déplacements et que vous ne voulez pas changer d’engagement de temps en temps, le moment idéal viendra pour vous installer définitivement.

Ce n’est peut-être pas encore à l’ordre du jour, comment puis-je vous écouter…

Je veux vivre à l’étranger encore quelques années. Cependant, je prévois de revenir un jour dans l’extra-ligue tchèque, mais probablement pas dans un avenir proche.

Mais revenons à l’équipe nationale, samedi vous jouez le match revanche avec les femmes slovaques à Karlovy Vary, un autre match de Ligue Europa. Qu’attendre de lui ?

J’ai vraiment hâte d’y être, après un long moment, nous jouerons devant notre public. Je n’ai pas joué l’Europa League à Prague l’année dernière à cause d’une blessure, donc maintenant je jouerai en République tchèque après plus d’un an… J’espère que beaucoup de gens viendront nous soutenir.

En plus de vouloir jouer en Italie, as-tu des rêves de volley-ball ? Par exemple, les championnats du monde d’automne, où vous êtes-vous qualifié ?

Le championnat du monde a été un succès retentissant, mais j’ai placé les Jeux olympiques encore plus haut. Il alimentera notre sport. Il faut amener le sport collectif féminin aux Olympiques, comme cela a été fait pour les joueuses de hockey cet hiver. Il est bon que des fonds soient maintenant dépensés dans cette direction. Non seulement pour les joueuses de volley-ball, mais aussi pour le handball, le basket-ball et d’autres sports d’équipe féminins.