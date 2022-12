La plus grosse transaction de l’année chez TI Czech : le milliardaire Karel Komárek rachète AutoCont

Le groupe KKCG du milliardaire Karel Komárek a acheté une participation majoritaire dans le plus grand fournisseur de services informatiques tchèque, AutoCont. Selon les estimations de Hospodářské noviny, la valeur d’acquisition dépassera le milliard de couronnes. En rachetant AutoCont, KKCG souhaite renforcer son activité numérique et se développer davantage en Europe.

Prague- Groupe KKCG L’entrepreneur Karel Komárek acquiert une participation de 70 % dans le principal fournisseur tchèque de technologies de l’information, AutoCont. Ils l’ont écrit Journal économique, comme l’a informé Michal Tománek, directeur des investissements de KKCG en charge des nouvelles technologies. Il n’a pas nommé le prix, les journaux l’ont estimé à plus d’un milliard de couronnes.

« Nous aimons l’informatique et nous voulons construire autour d’elle les autres piliers de notre groupe », déclare Tománek. Les 30 % restants d’AutoCont appartiennent aux 26 propriétaires d’origine de l’entreprise, à savoir les cinq fondateurs et autres dirigeants, qui en ont progressivement acquis des parts. La direction de l’entreprise n’a pas changé.

La raison de la vente est l’expansion possible d’AutoCont sur d’autres marchés et la croissance plus rapide de l’entreprise, écrit Hospodářské noviny. « Chez AutoCont, nous comprenons l’informatique et la gestion d’entreprise, mais nous n’avons pas d’expérience approfondie en matière d’expansion à l’étranger ou d’acquisitions plus importantes », a déclaré Martin Grigar, président du conseil d’administration d’AutoCont Holding. KKCG compte également sur une expansion future sur d’autres marchés européens, selon Tománek, il a identifié des acquisitions possibles.

Dans le domaine des technologies de l’information, le groupe Komárk possède une activité de centre de données florissante de sa société DataSpring, qui a gagné plus de 66 millions de couronnes l’année précédente. Cela inclut également le centre de données de Prague SafeDX avec le géant informatique taïwanais Foxconn ou son propre fonds de démarrage SpringTide Ventures, qui gère 60 millions d’euros (environ 1,6 milliard de couronnes) et a jusqu’à présent investi dans six startups.

AutoCont emploie près d’un millier de personnes dans son réseau d’agences régionales. L’année dernière, elle a enregistré des ventes d’environ quatre milliards de couronnes et un bénéfice d’exploitation avant amortissement supérieur à deux cents millions de CZK.

Le groupe d’investissement KKCG dispose d’actifs d’un montant estimé à 4,8 milliards d’euros (123 milliards de couronnes). Dans le secteur des loteries, il se place derrière le tchèque Sazka, l’autrichien Casinos Austria ou le grec OPAP. L’extraction de pétrole et les ventes de gaz au sein des sociétés MND ou des holdings des agences de voyages Fischer sont également importantes. Selon le magazine Forbes, Karel Komárek est le quatrième Tchèque le plus riche.