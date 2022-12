L’attaquant français Benzema a mis fin à sa carrière internationale le jour de son 35e anniversaire

Le Ballon d’Or Karim Benzema a mis un terme à sa carrière internationale. Le footballeur français l’a annoncé à l’occasion de son 35e anniversaire et quelques heures seulement après la fin de la Coupe du monde au Qatar, qu’il avait ratée pour cause de blessure. Le champion en titre a remporté une médaille d’argent après avoir perdu contre l’Argentine en finale.

« Il m’a fallu beaucoup d’efforts mais aussi beaucoup d’erreurs pour réaliser ce que j’ai accompli dans ma carrière. Notre histoire ensemble est terminée », a écrit Benzema dans un court message sur Indonésiedans lequel il a joint une photo de lui portant le maillot de l’équipe nationale.

Le tireur du Real Madrid est revenu dans l’équipe nationale en juin dernier après six ans. Il a été expulsé de l’équipe nationale après un scandale en 2015, lorsqu’il a été condamné par un tribunal à un an de probation pour avoir fait chanter l’ancien coéquipier Matthieu Valbuena. L’entraîneur Didier Deschamps l’a ramené dans l’équipe avant l’Euro de l’an dernier, où la France a échoué et a été éliminée en huitièmes de finale.

Benzema était absent du triomphe de la Coupe du monde 2018 et n’est même pas apparu sur le terrain au Qatar. Alors qu’il s’entraînait sur le site où se déroulait le tournoi, il s’est blessé à un muscle et a raté le championnat. Le duel de juin avec la Croatie était son adieu au maillot « Les Bleus ».

Le quintuple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real a disputé 97 matches avec l’équipe nationale et marqué 37 buts. Il a remporté son seul trophée avec la France, marquant lors de la victoire 2:1 de la finale de la Ligue des Nations l’an dernier contre l’Espagne.