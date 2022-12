Alors que les grimpeurs descendaient, le soleil est sorti après la tempête. Les ténèbres les ont piégés à Baruntse pendant plusieurs autres journées sportives

Samedi, les grimpeurs Holeek et Groh ont annoncé avec joie que les chevaux s’étaient calmés, que le ciel s’était dégagé et qu’ils seraient de retour, bien que cette fois, la nuit s’annonçait bien. Opt len, gèle la nuit avec un orage, mais le matin sans vent ni soleil ! On descend, on descend, on descend, un randonneur posté sur Facebook.

Au début, ils semblaient un peu optimistes. Les icônes de l’escalade, qui se battaient pour leur vie le soir de l’entreprise, ont été grillées et sorties samedi. Nous avons passé une nuit terrible dans un orage et avons mal dormi. Nous avons dû creuser une tente avec nos mains à partir de congères soufflées par le vent. Toutes les demandes et prières que nous envoyons jusqu’à samedi, ont-ils déclaré sur les réseaux sociaux.

La soi-disant obscurité noire décourage de nombreux grimpeurs tchèques expérimentés. L’enfer au sommet a commencé pour eux deux le troisième jour, lorsqu’ils ont conquis le sommet de Baruka, comme vous appelez Barunt.

La taupe précédente s’était frayé un chemin à travers les restes de la tente, qui s’était transformée en neige contre le mur et avait tué l’un des dortoirs précédents. Je me souviens de la triste nuit où deux amis, Peter et Cuba, ont bu ici il y a des années avec la même idée que nous. Mais quelque chose s’est mal passé et depuis lors, personne ne l’a vu, a-t-il écrit dans son journal Facebook Holeek et s’est souvenu de Petr Macholda et Jakub Vak, qui se sont perdus sur cette montagne il y a huit ans.

Maintenant, des amis et des passionnés d’alpinisme regardent leurs difficultés en ligne. Au début, j’ai entendu parler d’eux par téléphone satellite. Vous m’envoyez un texto une fois par jour à ce stade. J’ai rechargé leur téléphone satellite, mais la question est de savoir combien de temps durera leur batterie, bien sûr, elle meurt plus rapidement par temps froid. Nous devons attendre, déclare Holek Klra Jankov pour Lidovky.cz.

ekat na poas Et il s’est calmé, et l’obscurité est tombée, où vous ne pouviez pas voir un seul pas. Ainsi, il était également impossible pour eux deux d’être aidés par quelqu’un du camp en dessous d’eux, où ils se dirigeaient.

C’est expliqué, mais vous ne pouvez pas voir la marche devant vous, c’est comme si vous étiez dans l’eau, lorsque vous ne savez plus si vous nagez ou remontez à la surface, essayez de comprendre la situation de votre animal et sa veste Jankov. Je pense que la température des deux peut être d’environ moins 40 degrés, et ils ne mangent pas presque un jour, alors ils perdent une livre chaque jour. Et même s’ils l’avaient, cela ne fonctionnerait toujours pas dans les mêmes conditions qu’Aludek.

Il y a quelques minutes (jeudi après-midi), j’ai entendu d’un habitant de Katmandou, qui travaille dans le train, je peux voir le ciel bleu, qu’il va se déchirer, mais cela ne correspond pas à ce que m’a dit Alena Zrybnick, que ça devrait être mieux là-bas samedi. C’est loin dans les montagnes de la ville, ajouta Jankov d’une voix ferme.

Vont-ils finir positifs au premier plein? La situation n’a pas changé, nous sommes coincés à sept mille et nous ne pouvons pas bouger. Toujours en train de dormir, de souffler et de ne pas voir les pas. en attendant la vision, qui pourrait survenir samedi, il ordonne à Holeek de se rendre au centre par téléphone satellite, qui, avec Groh, reçoit un message encourageant de sa patrie.

Vous les mettez en sourdine lors d’un bref appel téléphonique, d’abord Jankov : Merci beaucoup pour tous les messages à Mark et Radar (le surnom de Groha) et il n’y en a pas beaucoup. Merci de faire attention à tout et de me répondre au plus vite.

Peut-être le week-end