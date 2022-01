La Nouvelle-Calédonie a décidé de rester en France ; Référendum séparatiste de boycott – International

Les électeurs de la région insulaire française de la Nouvelle-Calédonie ont voté pour rester dans la France, lors d’un référendum boycotté par les forces indépendantistes et étroitement surveillé à travers le Pacifique Sud.

Les résultats officiels montrent que 96 % des participants ont choisi de rester en France. Moins de 44% de la population a voté. L’année dernière, le précédent référendum sur l’indépendance a presque doublé la participation. chance, 46,7% des participants ont voté en faveur de la séparation.

Le faible taux de participation est intervenu après que les dirigeants séparatistes ont exhorté leurs partisans à boycotter le référendum. Ils ont demandé le report du vote en raison de la pandémie et ont été irrités par ce qu’ils considéraient comme des tentatives du gouvernement français d’influencer la campagne.

Le vote est surveillé par les Nations Unies et les puissances régionales, dans le cadre des efforts mondiaux de décolonisation et de l’influence croissante de la Chine dans la région. La Nouvelle-Calédonie, colonisée par le neveu de Napoléon au 19ème siècle, est un archipel tentaculaire d’environ 270 000 habitants à l’est de l’Australie, 10 fuseaux horaires avant Paris – et abrite une base militaire française.

Le président français Emmanuel Macron a salué le résultat comme une confirmation retentissante du rôle de la France dans l’Indo-Pacifique et a annoncé des négociations sur le futur statut du territoire. « Ce soir, la France est plus belle parce que la Nouvelle-Calédonie a décidé de rester », a déclaré Macron dans un discours diffusé à la télévision nationale.

Il n’a pas parlé du boycott. Constatant que les électeurs « restent divisés », Macron s’est engagé à « respecter tous les citoyens calédoniens », y compris ceux qui ont voté pour le départ.

Le vote de dimanche est le troisième et dernier d’un processus de plusieurs décennies visant à résoudre les tensions entre les Kanaks indigènes en quête d’indépendance et ceux qui souhaitent que le territoire reste une partie de la France.

Mais le processus ne s’est pas terminé avec le référendum final. Les États, séparatistes et non séparatistes ont désormais 18 mois pour négocier un nouveau statut pour la région et ses institutions en France.

« Nous abordons une nouvelle étape », a déclaré Macron, appelant à des négociations sur un nouveau cadre pour faire face à la crise sanitaire, stimuler l’économie, améliorer les droits des femmes et protéger l’environnement du changement climatique – des préoccupations majeures dans la région insulaire.

Le FLNKS, le parti indépendantiste, a menacé d’utiliser les ressources internationales pour tenter de renverser les résultats et a déclaré qu’il n’entamerait pas de négociations tant qu’il n’aurait pas eu le temps d’analyser les prochaines étapes.

« Le droit du peuple kanak à l’autodétermination ne prendra pas fin dimanche soir ou lundi matin », a déclaré Jean-Philippe Tjibaou, fils d’un leader séparatiste assassiné, à la chaîne publique France-Info. Parlant d’une ville qui a voté à 100% pour l’indépendance lors des deux derniers référendums mais qui a boycotté le vote de dimanche, il a déclaré : « Nous suivons le travail de nos parents. Et nos enfants viendront après nous ».

Les jours de campagne et de vote ont été très calmes en raison des appels au boycott, bien que l’État ait déployé 1 750 policiers et forces de sécurité en cas de troubles.

Le résultat est un coup de pouce pour Macron à la fois chez lui – il est susceptible de faire face à un défi difficile de la part des nationalistes d’extrême droite lors de l’élection présidentielle d’avril – et à l’étranger.

La France cherche à consolider sa présence dans la région indo-pacifique après avoir perdu un contrat sous-marin de plusieurs milliards de dollars au profit de partenariats que l’Australie a noués avec les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Certains pays de la région « peuvent apprécier la position équilibrée de la France dans ce qu’on pourrait appeler la guerre froide sino-américaine », a déclaré Caroline Gravelat de l’Université de Nouvelle-Calédonie. D’autres considèrent que le rôle de la France dans le Pacifique Sud est dépassé.

La Nouvelle-Calédonie fait partie des 17 anciennes colonies du monde qui sont toujours classées par les Nations Unies comme non autonomes et programmées pour les efforts de décolonisation. Les autres sont principalement des îles administrées par la Grande-Bretagne ou les États-Unis.