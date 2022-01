La France avant l’élection présidentielle : les notes de musique montrent l’extrême droite

Le peloton des candidats annoncés et probables à l’Elysée est actuellement en tête avec 27 % des voix, suivi de Valérie Pécress, candidate républicaine de droite (17 % des voix) ; suivi par l’extrême droite Marine Le Pen et Eric Zemmour (tous deux avec moins de 15%).

Heureusement pour Macron, qui n’a pas encore annoncé sa défense, Zemmour a refusé de rejoindre Le Pen, ce qui, selon le chef de l’Unification nationale, a considérablement affaibli leur mouvement.

La plupart des politiciens s’accordent sur la nécessité de renforcer les politiques anti-immigration

Et des désaccords similaires prévalent dans tout le spectre de gauche. Les socialistes, affaiblis par le discret président François Hollande, ne s’en sont pas remis et les communistes refusent une alliance avec la France invincible de Jean-Luc Mélenchon.

Immigration, immigration et encore immigration

Bien qu’il n’y ait pas de menace d’alliance directe entre l’extrême droite et l’extrême droite, Zemmour et Marine Le Pen, qui sont plus modérés, en sont responsables, se sont longtemps affrontés, mais la lutte des électeurs radicaux de l’extrême droite a commencé.

Par conséquent, la plupart des politiciens ont parlé de la nécessité de durcir les politiques anti-immigration, et Macron à la fin de l’année s’est excusé pour certaines des erreurs et des actions « arrogantes » qui ont provoqué le mouvement des gilets jaunes, promettant une attitude plus accommodante et modérée envers les critiques. . .

Sa déclaration selon laquelle il voulait irriter ses concitoyens non vaccinés avec des mesures plus strictes a été immédiatement attaquée par l’opposition comme un échec ou une perte de nerfs, car l’expression » emmerder » pourrait être traduite plus vulgairement. Au contraire, c’était une sage décision. La scène politique française (et pas seulement) s’est développée rapidement – les retours en arrière de voitures et les batailles de pillages sont devenus du folklore « commun », sans parler des propos racistes de Zemmour – et il n’est donc pas facile d’attirer les électeurs.

Le gouvernement, que la droite qualifie d’incapable de faire face à l’immigration (Zemmour prétend même que la France vit une « seconde guerre d’Algérie au cœur de son territoire »), doit avant tout démontrer sa capacité à agir radicalement contre la omicron à propagation rapide. Et la plupart – plus de 90 % des personnes vaccinées en France – l’apprécieront.

L’opposition reproche également à Macron de diviser la société, même si l’écart social grandissant entre les pauvres et les riches promet d’arrêter Jacques Chirac d’ici la fin du siècle dernier. Macron est conscient que ses principaux arguments sont l’état de l’économie et le niveau de vie.

Cependant, malgré l’avertissement du Premier ministre Jean Castex dans TF1 selon lequel « le pouvoir d’achat sous le président Macron a augmenté comme lors des deux plans quinquennaux précédents », le problème est, comme l’écrit le quotidien Les Echos, que 56 % des Français estiment avoir déchu.

Pèlerinage en Arménie

Il semble que les tactiques de droite et de droite commencent à se rencontrer beaucoup. En témoigne, par exemple, le voyage de Zemmour et Pécress en Arménie.

Les visites de chrétiens en Orient visaient non seulement à commémorer le génocide arménien de la Première Guerre mondiale, mais aussi à montrer comment des relations non corrigées entre musulmans et chrétiens auraient pu se développer chez eux. Cependant, son objectif principal est d’atteindre la communauté arménienne en France, qui compte jusqu’à 400 000 électeurs potentiels, et en même temps d’obtenir le soutien des catholiques locaux.