Max Verstappen raconte une anecdote inédite sur des vacances avec « oncle » Michael Schumacher

Après avoir joué dans la bataille épique pour le titre mondial de Formule 1 lors de la dernière édition, Max Verstappen passent de bonnes vacances pour arriver avec une énergie renouvelée et commencer à travailler avec un but défendre la couronne dans cette nouvelle saison.

Au milieu de sa journée de repos, le pilote de Redbull accorder une interview à un site dédié au monde de l’automobile Initié F1 dans lequel il révèle une anecdote inédite qu’il a vécue durant son enfance, comme il l’appelait, « L’oncle » de Michael Schumacher, qui luttait pour sa vie depuis huit ans après le dramatique accident qu’il a subi dans les Alpes françaises.

« J’avais trois ou quatre ans à l’époque.. Je viens d’apprendre que c’est l’oncle Michael. » Mad Max sur sa relation avec le septuple champion du monde, qui était coéquipier de son père Jos Verstappen en 1994, lorsque les deux faisaient partie de l’équipe Benetton.

Max Verstappen des Pays-Bas est l’actuel champion du monde de Formule 1 (Efe)



« Elle est très gentille. C’était un très grand père de famille. Mais je ne l’ai jamais vu en tant que champion du monde, je ne m’en suis pas rendu compte », a déclaré le Néerlandais, ajoutant : « Vous pouvez le voir sur de vieilles photos et vidéos que nous avons à la maison. Mick et Gina (les enfants de Schumi) sont toujours là. C’est bon, J’ai encore d’excellents souvenirs positifs de ce week-end aujourd’hui. »

Passionnés de moto, les familles Schumacher et Verstappen profitent de leurs vacances entre les saisons pour continuer à profiter de ce qu’ils aiment le plus : « Nous allons toujours dans des karts à deux places. Michael est parti avec Mick ou Gina et mon papa avec moi », se souvient le champion du monde en titre, « mais quand ça devient trop dangereux, les parents prennent vite le volant », poursuit-il en riant.

Malgré leur jeune âge et la différence de langue entre les deux, le pilote a assuré que ils n’ont aucun problème à communiquer. « Mon père a commencé à parler allemand avec moi très jeune. Surtout sur la piste de karting. Il le veut ainsi, pour qu’il y ait un équilibre dans la conversation à la maison », a-t-il déclaré.

Mick Schumacher entamera sa deuxième saison en Formule 1 (Reuters)

Enfin, il a également comparé sa situation, en tant que fils de pilote de F1, avec Mick Schumacher : « Différent. Son père est un champion du monde record avec sept championnats. C’était une position de départ difficile au départ.

« Même pendant ses jours de karting, il y avait toujours la presse autour de lui. En Formule 4, Formule 3 et Formule 2, les attentes sont de plus en plus grandes. Mais il est dans un bon environnement, avec de bonnes personnes qui s’occupent de lui », a-t-il déclaré.

En 2022, Mick Schumacher commencera la deuxième année dans la compétition la plus importante du monde du sport automobile. Comme lors de l’édition précédente, il occupera le siège unique de l’équipe nord-américaine Équipe Haas F1 avec Nikita Mazepin.

