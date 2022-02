La guerre de Tchétchénie comme une étape importante. Au milieu des années 1990, il est devenu clair que la Russie était encline à résoudre la crise uniquement par la force

J’ai entendu des Britanniques bien informés à l’époque dire qu’il n’y avait pas d’autre alternative pour la Grande-Bretagne dans sa politique d’intégration européenne que de suivre la France et l’Allemagne, même si les politiciens britanniques étaient réticents à l’admettre. Ils s’appuyaient sur une certaine entente avec la France contre une Allemagne « trop ​​fédéraliste », mais ils savaient que la France ne combattrait jamais l’Allemagne car ils comprenaient que s’ils voulaient « avoir » des notes dures, ils devaient « payer » quelque chose pour l’Allemagne. – peut-être en travaillant ensemble plus étroitement. SpolecnIl politique étrangère et de sécuritéquoique toujours sur une base intergouvernementale. Intergouvernemental conférence sera long, « les États membres partageront entre eux ». Quand il s’agit de mécanismes de prise de décision, c’est tout. Les deuxième et troisième piliers dans la forme actuelle du travail intergouvernemental fonctionnent mal ou pas du tout. Les Espagnols voulaient surtout lever plus d’argent, mais l’Allemagne avait déjà refusé de contribuer davantage à l’UE. Au fond, personne ne veut réformer la politique agricole. La République tchèque est généralement considérée comme le pays le plus développé, mais certains le voient surtout à travers les propos du Premier ministre Klaus – cela a laissé une impression mitigée sur Essen et a « exagéré » certaines de ses déclarations. L’Union européenne est très sensible à la « promotion » par rapport à ses propres membres. Dans l’ensemble, cependant, malgré ses progrès, la République tchèque n’est pas encore convaincue de sa volonté d’adhérer à l’UE, et peu de gens savent ce que la République tchèque a réellement promis depuis son adhésion. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles britanniques.

Le lendemain, un autre Britannique dévoué, Alan Mayhew, m’a prévenu qu’à Essen, la stratégie pour les PECO avait été délibérément adoptée en amont. Mentre les gouvernements conférence l’UE et que l’Allemagne a joué un rôle important. Cependant, la stratégie n’était étonnamment presque rien pour l’agriculture. Comme si ça n’existait pas. Il apparaîtra plus tard dans l’émission. Les États membres surveillent de près la capacité des pays candidats à coopérer entre eux, qui est l’un des tests de leur préparation à la vie future dans l’UE. Jusqu’à présent, nous n’avons pas bien fait. Les signes d’un ralentissement de nos réformes internes sont également préoccupants. La dernière demande d’adhésion de la Hongrie et de la Pologne Commission personne n’a encore commencé à travailler dessus. Les négociations n’ont toujours commencé qu’après Mentre les gouvernements conférence. Le « Livre blanc » mettra un accent particulier sur le fonctionnement des institutions compétentes dans notre pays. Il ne suffit pas d’avoir la loi, ce sera une garantie que la loi sera appliquée et exécutée correctement.

Lors d’un déjeuner, l’invité principal, mon collègue polonais, a non seulement défendu la bonne image de son pays dans un long discours et a souligné le championnat polonais par rapport aux autres pays d’Europe centrale et orientale à presque tous les égards. Cependant, il a expliqué que la Pologne aurait « besoin d’aide » sur son chemin vers l’UE, dépendrait fortement de l’afflux de fonds agricoles et structurels et demanderait dans de nombreux domaines des dispositions transitoires pour la mise en œuvre. avoir. La surprise apparente des auditeurs a été causée par l’information selon laquelle la superficie moyenne des cultures agricoles polonaises est aujourd’hui de 5,5 ha. L’un des participants au déjeuner a finalement demandé à l’orateur quels avantages particuliers l’UE pourrait tirer de l’adhésion de la Pologne, puisqu’il ne les voyait lui-même que du côté polonais.