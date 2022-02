Ukraine : le G7 déclare un soutien « indéfectible » à l’intégrité territoriale de l’Ukraine

Les chefs de la diplomatie des grandes puissances du G7 ont déclaré mardi leur « soutien indéfectible » à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, après que Moscou a reconnu l’indépendance de la région séparatiste ukrainienne.

« Les ministres des Affaires étrangères du G7 condamnent fermement la violation par la Russie des engagements internationaux », a écrit Liz Truss sur Twitter, après un appel téléphonique avec des collègues des États-Unis, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Canada et du Japon.

« Notre soutien à l’intégrité territoriale de l’Ukraine est inébranlable », a déclaré Truss.

Lundi, Vladimir Poutine a ordonné le déploiement de troupes russes pour le « maintien de la paix » dans la région séparatiste de l’est de l’Ukraine, qu’il reconnaît comme un territoire indépendant.

Poutine a signé deux décrets ordonnant au ministère russe de la Défense que « les forces armées russes prennent en charge les fonctions de maintien de la paix dans la région » des « républiques populaires » de Donetsk et Lougansk.

En 2014, la Russie a envahi l’est de l’Ukraine et annexé la péninsule de Crimée, un territoire de l’Ukraine, et la guerre dans l’est de l’Ukraine entre les forces de Kiev et les milices séparatistes a jusqu’à présent tué plus de 14 000 personnes, selon les Nations Unies.

Dans le même temps, la Biélorussie organisera ce dimanche un référendum constitutionnel sur l’interdiction de la production ou de la présence d’armes nucléaires, et on peut également s’attendre à ce que les troupes russes restent dans le pays.