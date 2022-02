León, Guanajuato.– En claquant la porte de la Ligue Cristo Rey, la Cruz Azul Machine a remporté l’une de ses plus grandes réalisations jusqu’à présent dans le tournoi. Un autre grand groupe avec de grands projets est le Niupi FC en difficulté.

Pour le neuvième rendez-vous, Cruz Azul a affronté Juanitos, un rival qui a croisé un chemin irrégulier, une situation dont les cimentiers ont profité pour faire le siège du filet et marquer six fois.

Arturo Muñoz a mené l’attaque bleu ciel et s’est démarqué avec un triplé, suivi d’un doublé de Fernando Escobedo et d’un autre de Francisco Monjaraz. Misael Hernández, José Díaz et José López sont réduits pour Juanitos.

Avec le statut de champion, le Niupi FC a montré son étoile avec une brillante victoire de neuf buts sur Angeles LA. Christian Martínez a ouvert le score avec trois buts, puis César Magaa en a ajouté deux autres, tandis que Marco Jaramillo, Saúl Ramírez, Cristian Torres et Luis Ayala ont clôturé avec des « cibles ».

Un autre qui a rempli la journée d’une pluie d’annotations a été le Deportivo Urquieta qui l’a frappé sept fois. C’est le Deportivo Francia qui lui avait fait quitter le chemin de l’amertume.

Dans ce match, Juan González a été frappé par trois attentats à la bombe à son nom, tandis que Juan Urquieta, Scar Hernández, Ngel Nery et Alexis Pérez ont scellé la victoire. Carlos Rodríguez a fait les honneurs pour la France.

Calzado Vanessa a également levé la main en signe de joie après avoir secoué le but de l’Inter Milan à trois reprises. Luis Chávez a mené l’attaque avec deux « buts », tandis que Brayan Ramírez a clôturé l’après-midi avec un but de plus.

Résultats de la Ligue du Christ-Roi

Dép. Heidy 4-0 Dép. Kar Luz

Cruz Azul 6-3 Juanitos

Delta 5-2 Dep Yeye

Niupi 9-0 manque LA

Démon chauve 4-3

Dép. Urquieta 7-1 Dép. France

Tacos Murillo 4-1 DLM

Chaussures Vanessa 3-0 Inter Milan

Brésil 1-1 Real Phoenix