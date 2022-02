« Le culte de la vitesse. » Un moniteur français explique la récente tragédie du ski

Ophélie, cinq ans, attendait avec quatre autres enfants et un moniteur de ski sur la piste bleue de Flaine lorsqu’un homme de 40 ans, pompier volontaire local, l’a percutée à toute vitesse.

Une jeune fille britannique qui vivait avec ses parents à Genève est décédée samedi dernier. L’homme qui a provoqué la collision a tenté de le réanimer, mais en vain. L’enquête a conclu que l’homme avait dépassé la limite de vitesse et donc accusé d’un meurtre involontaire. Il risque jusqu’à cinq ans de prison.

« C’est un drame, comme un accident de voiture. Il y aura toujours des gens qui roulent trop vite », a déclaré Christopne Baujon, directrice de l’école de ski. Selon les médias locaux, il s’agit du troisième accident mortel sur la piste bleu clair de la Serpentine en six ans, l’une des plus fréquentées de toute la station de Flaine.

Antoine Dénériaz, concurrent des Alpes françaises, vainqueur olympique et triple vainqueur de la Coupe du monde, a également commenté la mort de la jeune fille. « C’était notre seule préoccupation à l’époque. Skier n’est pas un voyage rapide et ruiner la vie des autres », a-t-il écrit sur Facebook. Il a traité d’idiots les skieurs qui roulent de façon irresponsable.

C’était clair pour les moniteurs de ski de la station de luxe de Flaine dans les Alpes françaises. Le « culte de la vitesse quotidienne » régnant sur les pistes responsable d’une mort tragique, écrit le quotidien britannique Temps.

Trois jours seulement après la mort d’Ophélie, les Alpes françaises ont signalé un autre décès. Gaspard Ulliel, acteur français de 37 ans, est entré en collision avec un autre skieur sur une piste de ski de la station voisine de La Rosire. Il est devenu célèbre pour son rôle d’Hannibal Lecter ou du designer Yves Saint Laurent. Contrairement au skieur lituanien qui l’a percuté, il ne portait pas de casque.

Accident stal un mardi vers 16h à l’intersection de deux pistes bleues, qui n’est pas considéré comme un passage particulièrement dangereux. A l’arrivée des secours, Gaspard Ulliel gisait inconscient dans la neige. Il a été transporté à l’hôpital de Grenoble par hélicoptère dans un état grave avec des blessures au crâne. Il a été déclaré mort mercredi après-midi.

Bernard Pascal-Mousselard, président de l’Association nationale des directeurs de piste et de sécurité des centres de sports d’hiver, s’est également exprimé sur la rapidité avec laquelle ces décès sont survenus. Il a exhorté les skieurs à ne pas courir indemnes sur les pistes et à skier tranquillement. « Il y a toujours des cas exceptionnels, petits et grands, qui pensent être seuls sur les pistes et skier au-dessus de leurs moyens », a-t-il ajouté.

Cependant, les médias français ont souligné que la vitesse n’était pas la cause de la mort d’Ulliel. Selon l’avocate d’Albertville, Anne Gaches, qui mène l’enquête, la collision n’a pas été causée par la faute du deuxième skieur ou acteur. La raison n’était pas la vitesse excessive, a-t-il déclaré au quotidien local Dauphine Libère.

Il a ajouté qu’ils avaient interrogé le skieur qui a survécu à l’accident et deux autres qui se trouvaient sur les lieux à ce moment-là. Selon des témoignages, les deux skieurs ont roulé côte à côte puis sont entrés en collision. « Cet accident était très triste, mais les circonstances étaient relativement simples, pas trop compliquées », a déclaré Gaches.

Cependant, on ne sait toujours pas si la mort de l’acteur a été causée par un accident ou une chute. « Si M. Ulliel avait un casque, cela lui sauverait-il la vie ? Je ne peux pas le dire avec certitude », a répondu le plaignant en réponse aux questions des médias. Il a soulignéqu’une autopsie ne sera pas pratiquée sur le corps de la victime et que l’enquête sur l’affaire sera probablement close dans les prochains jours.

Ils conduisent vite mais ne peuvent pas s’arrêter

Deux accidents de ski tragiques consécutifs ont soulevé des questions sur la sécurité des stations de ski françaises. Beaucoup réclament une mesure plus fréquente de la vitesse des skieurs et la mise en place de « feux de signalisation » pour rendre plus clairs les passages dangereux. Dans le même temps, ils critiquent les remontées mécaniques de grande capacité et les équipements de loisirs, qui sont à l’origine de la densité dangereuse des pistes.

Selon le moniteur Flaine, de plus en plus de personnes qui viennent dans ce centre sont emportées par la sensation de vitesse plutôt que par leurs capacités techniques.

Christian Reverbel, vice-président de l’Association des directeurs de ski, a déclaré que le nombre de morts et de blessés graves avait paradoxalement augmenté en raison de meilleures conditions de piste. « Les précipitations ont augmenté au cours des 30 dernières années à mesure que les pentes sont préparées et entretenues, avec moins d’inégalités qui ralentissaient auparavant les touristes », a-t-il déclaré au Royaume-Uni. Temps.

« Le matériel évolue aussi. Donc, le ski est plus accessible et les gens peuvent pédaler plus vite. Mais tout le monde ne maîtrise pas la vitesse », a-t-il ajouté. skieur, « capable de rouler vite mais incapable de s’arrêter si nécessaire ».

Un autre facteur de risque est que des skieurs de tous niveaux se retrouvent sur le tarmac, a déclaré Jean-Louis Tuaillon, président de la Fédération internationale des patrouilles de piste. « C’est comme avoir une voiture de Formule 1 à côté de (Citroën) 2CV. »