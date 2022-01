La France va élire Olaf Laschet chancelier

Le président français a évité les engagements en vue de la campagne électorale allemande. (Photo: presse d’action) Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a reçu cette semaine Olaf Scholz et Armin Laschet au Lysée Palace. Les meilleurs candidats du SPD et de l’Union ont envoyé des messages sur la proximité de leurs liens avec la France en général et avec Macron en particulier.

Le président français, en revanche, se garde de manifester publiquement une quelconque préférence. Cela n’est pas simplement dû à l’habitude des chefs d’État étrangers de ne pas s’immiscer dans les campagnes électorales des pays voisins.

Le chancelier idéal du point de vue du lysée serait probablement Armin Scholz (ou Olaf Laschet). Un chef de gouvernement qui incarne les positions de politique budgétaire du SPD et les idées de politique de sécurité de l’Union.

Dans les deux domaines, Macron a besoin d’un partenaire allemand qui puisse lui donner du succès dans la politique européenne. Paris deviendra président du Conseil de l’Union européenne à partir de janvier. Le premier tour de l’élection présidentielle française est prévu en avril.

