Croisade Portugal-France saison 2022 : 5,4 millions d’euros pour unir les cultures – Culture

Plus de 200 projets et environ 480 événements, se dérouleront dans 84 villes en France et 55 villes au Portugal. Ce sera la Saison Portugal-France Cruzada 2022, une initiative culturelle co-organisée par les deux pays, dont les programmes couvrent des domaines tels que les océans, l’égalité des sexes et la jeunesse, explorés à travers des spectacles, des expositions, des concerts, des conférences, de la gastronomie et des festivals.

La saison, qui s’est déroulée entre février et octobre de cette année, disposait d’un budget de 5,4 millions d’euros, dont 3,4 millions investis par la France et 2 millions investis par le Portugal, répartis entre l’État et des acteurs privés, comme la Fundação Calouste Gulbenkian.

L’ouverture officielle aura lieu le 12 février, avec le concert ‘La Mer’, à la Philharmonie de Paris, par Maria João Pires, accompagnée par l’Orchestre Gulbenkian.

Les présentations du programme ont eu lieu ce mardi en sessions de streaming depuis le Palácio da Ajuda, à Lisbonne, et depuis la Tour Eiffel, à Paris. « La culture, en particulier celles touchées par le contexte pandémique, est susceptible de jouer un rôle majeur dans le cadre de notre relance économique », a déclaré Graça Fonseca, ministre de la Culture.

POINTS FORTS

Cinéma en tant que Agns Varda

Dans les domaines de la cinématographie et des arts visuels, le temps fort est la rétrospective d’Agnès Varda (Fondation Serralves, du 1er avril au 31 octobre).

Le patrimoine à l’honneur

Le monastère de Batalha accueille l’exposition « Arras et Batalha – Patrimoine de l’humanité, mémoire commune », ouverte de mars à décembre.

mode et photographie

Du 3 mai au 30 octobre, le Museu Nacional do Traje, à Lisbonne, présentera l’exposition photographique « Vivre sa vie, Georges Damrier et la mode ».