Les litiges au sein de l’UE se multiplient. La Pologne joue avec le feu, pourrait être sanctionnée, les politiciens menacés

La décision de la Cour constitutionnelle polonaise remettant en cause l’état de droit de l’Union européenne sur le droit polonais est une attaque contre l’Union européenne. Une réaction possible du bloc est d’imposer des sanctions à Varsovie, a déclaré le ministre français des Affaires européennes Clément Beaune. Selon le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères Jean Asselborn, la Pologne joue avec le feu.

« C’est très grave. (…) Il y a un risque de fait (Pologne) laisser Union européenne« , a déclaré Beaune à BFM TV, ajoutant qu’elle ne souhaitait pas que Varsovie franchisse une telle étape.

« Les développements en Pologne sont très, très inquiétants. Nous devons expliquer que ce gouvernement joue avec le feu », a déclaré Asselborn à son arrivée à la réunion de l’Union européenne à Luxembourg. « L’état de droit européen est essentiel pour l’intégration européenne et la vie commune en Europe. Si ce principe est violé, alors l’Europe telle que nous la connaissons, qui a été construite par le traité de Rome, cessera d’exister », a-t-il ajouté.

La Cour suprême polonaise a jugé jeudi que plusieurs articles de l’accord de base sur l’Union européenne contrevenaient à la constitution polonaise, remettant en cause l’un des piliers fondamentaux de l’intégration européenne et exacerbant le fossé de longue date entre Bruxelles et Varsovie. En réponse, la Commission européenne a déclaré qu’elle utiliserait tous les moyens pour protéger le respect des principes juridiques de l’UE.

Les médias polonais ont écrit sur la décision que le gouvernement polonais pourrait l’utiliser et que le conflit avec la Commission européenne s’aggraverait.

« C’est une décision qui peut renforcer la politique du gouvernement polonais à l’égard de Bruxelles et lui fournir des munitions pour d’autres conflits », écrit le journal Rzeczpospolita. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle aurait assimilé la menace à la souveraineté polonaise à une situation dans laquelle les institutions de l’UE, y compris la Cour de justice de l’UE, auraient outrepassé leurs pouvoirs. Sur le plan national, les décisions de la Cour constitutionnelle peuvent servir de base à des procédures disciplinaires à l’encontre de juges qui se sont fondés sur les décisions du Tribunal de l’Union en matière judiciaire.

Selon le portail onet.pl, l’arrêt de la Cour constitutionnelle servira de prétexte aux politiciens du Droit et de la Justice (PiS) pour ne suivre que les décisions de la Cour de justice de l’UE qui leur plaisent. « D’autres l’ignoreront et la décision de la Cour constitutionnelle leur donnera un alibi », prédit le site.

« Il va sans dire que les décisions de la Cour qui traitent directement des changements judiciaires appliqués par le droit et la justice et que ces amendements décrivent comme contraires au droit de l’UE seront ignorées », a déclaré onet.pl. « La conséquence de la non-reconnaissance de la décision du tribunal de l’UE est qu’un énorme chaos juridique se poursuivra en Pologne, dont nous pouvons déjà observer les manifestations », affirme le portail.