La France qualifie l’attaque de Kramatorsk de « crime contre l’humanité »

QUE Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s’est joint au chœur pour condamner l’attentat de Kramatorsk, qui a tué au moins 50 civils dans une gare bondée de réfugiés. Le Drian a qualifié l’attaque de vendredi de « crime contre l’humanité ».

Dans une interview à la télévision France 5, le chef de la diplomatie française a déclaré que l’attentat était « sale » et avait provoqué « un autre massacre ».

« Ils ont attaqué la station, avec des réfugiés civils, donc ils seront tenus pour responsables de crimes contre l’humanité », a déclaré Le Drian, soulignant que « ce crime ne peut rester impuni ».

L’attaque contre la gare de Kramatorsk, l’un des points de fuite les plus fréquemment utilisés par les Ukrainiens pour quitter la région du Donbass dans l’est de l’Ukraine, est survenue après que les autorités de Kiev ont demandé aux gens de fuir la région, face à une double attaque russe.

En fin d’après-midi, les autorités ukrainiennes ont déclaré qu’au moins 50 civils étaient morts dans la station, mais il y avait plusieurs dizaines de blessés dans les hôpitaux de la région.

La guerre en Ukraine a fait plus de 1 600 morts parmi la population civile, selon les données de l’ONU, qui avertit que le nombre réel de morts pourrait être beaucoup plus élevé, en raison de difficultés à calculer le nombre de morts dans les territoires occupés et encerclés. par la Russie. .

Plus de 4,3 millions de réfugiés ont également fui l’Ukraine, la majorité ayant quitté le pays via la Pologne.

