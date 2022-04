Guerre d’Ukraine: nouvelles de la situation actuelle sur le téléscripteur en direct – nouvelles

09:39

Roth : la Russie est désormais la « dictature parfaite »



La ministre d’État à la Culture Claudia Roth (Verte) est très préoccupée par la situation en Ukraine. Roth a déclaré à « Heilbronner Voice » : « Des gens sont tués, des civils sont torturés, violés et tués, des gens doivent fuir, des familles sont déchirées et des moyens de subsistance sont détruits – cela m’a vraiment choqué et ému. Comme beaucoup d’autres, je pense que nous l’avons surmonté en Europe. Les images et les récits horribles des atrocités commises par les soldats russes en Ukraine continuent de me hanter.

Roth a poursuivi en disant: « Les biens culturels sont encore plus détruits maintenant. » Apparemment, selon Roth, « la culture et l’identité ukrainiennes doivent être détruites, l’existence, les traditions et l’histoire dont Poutine nie aussi complètement ».

Le lendemain du début de l’invasion russe, Roth a demandé à l’institut culturel allemand : « Montrez plus d’art et de culture ukrainiens ». L’appel « a provoqué de nombreux événements ». Roth : « La culture ukrainienne a en fait joué un rôle plus important dans les arts et dans notre vie culturelle depuis le déclenchement de la guerre. » Il est également important de préciser « que nous ne permettrons pas que la culture russe soit exploitée au Kremlin. Des maîtres et des hommes. C’est la guerre de Poutine, pas celle de Pouchkine ».

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté : « Le régime de Poutine a maintenant transformé la Russie en une dictature parfaite et supprime massivement la liberté culturelle et la liberté d’expression ».

Roth a appelé « les musées en Allemagne à prendre désormais le parrainage de musées en Ukraine, par exemple des musées dans des villes ici et là qui sont devenues des villes jumelles ». En Ukraine, entre autres, il existe plus de 600 musées et 3000 sites culturels, dont sept sites du patrimoine mondial. Roth : « Tous ces sites culturels sont sérieusement menacés par l’invasion de ce dirigeant du Kremlin. »