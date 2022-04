Rd, je vais fonder une famille avec mon partenaire, mais en tchèque, malheureusement, ce n’est pas du sucre, Josef Marlek | magazine

Après deux ans, nous retrouvons tous les samedis Josef Marlek dans le rôle d’un des juges d’une série d’émissions télévisées tchèques, Pee cel zem. Ce serait du code s’il manquait la compétition. Pin apporte avec lui une riche expérience, qu’il a acquise dans le monde entier en quinze ans, de la Grande-Bretagne à l’Inde, en passant par sa Moravie natale. Sur les recettes de sa grand-mère, elle a également construit une carrière et l’a vue dans le célèbre grand magasin londonien Harrods, où, en tant que représentante de fkuchae, elle a également cuisiné pour la reine d’Albta.

Mais on se plaindra aussi de Marlka sur l’écran de télévision pour son bien-être et son optimisme. Pour ces sacs je ne sais pas doux, mais content et plein de vie. Après de nombreuses années à l’étranger, il erre dans la campagne d’Esk. Avec sa compagne, avec qui il a signé un partenariat enregistré l’année dernière, il vit dans une maison à l’étranger et le plus souvent quand je suis propriétaire d’une boulangerie honnête et que j’habite dans le jardin.

Mettez-vous de bonne humeur. Vous aider à adoucir votre vie ?

La nourriture est bonne, sans discussion. Passons beaucoup de temps avec lui, aidons à résoudre les problèmes de la famille, avec un partenaire, disent-ils. N’oubliez pas que les gens sont en colère contre vous, mais la table se calme soudainement. La nourriture n’est pas seulement une façon de se nourrir, mais aussi un mode de vie. Mais ce n’est pas vrai que je ne serai pas de mauvaise humeur pendant un moment. Douce vie douce, amusante, mais n’élimine pas le problème.