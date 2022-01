La France et la Belgique ont obtenu des billets pour le Qatar et les Pays-Bas ont eu des ennuis

Quatre buts de Mbappé ont scellé la victoire des champions du monde contre le Kazakhstan (8-0)

Le Monténégro a tracé deux buts à Memphis dans les 10 dernières minutes et « l’orange » aurait pu terminer troisième

La France vous Belgique se sont rencontrés ce samedi et ont scellé leur classement pour monde. Les deux ont gagné et, avec une journée à jouer, ont assuré le leadership de leurs groupes respectifs pour rejoindre la liste des nations qualifiées pour l’événement 2022, dans lequel ils ont déjà fait leur apparition. Allemand, Danois, Brésilien (ce qu’il avait accompli la veille) et Qatar, hôtesse. néerlandais il s’est permis de faire match nul 0-2 dans les dernières minutes et a eu des ennuis.

Célèbre absence de Russie – 2018, les Pays-Bas ont changé les choses avec poignard de Norvège (sans Haaland) contre la Lettonie (0-0). élection Louis van Gaal Je profitais déjà de la Coupe du monde quand A 10 minutes de la fin ils ont gagné 0-2 au Monténégro avec deux buts (un penalty) de Memphis Depay, meilleur buteur de cette phase qualificative (11). Mais les Balkans ont égalisé dans la dernière ligne droite et renversé le groupe. La Hollande est leader avec deux points de plus que la Norvège, que vous avez reçu mardi, et que Turquie. L »orange’ peut même finir troisième.

Pourtant, La France J’ai besoin de marquer des points Kazakhstan à Paris et ne laissez pas une chance de surprendre. UNE mbappe s’éteint Les rouleaux sont passés et après une demi-heure, les champions menaient 3-0 avec leurs trois buts. Il a également signé la finale 8-0.

Belgique, avec Eden Hazard en tant que titulaire, a quitté le groupe E prêt en battant Estonie (3-1). Un groupe de Robert Martinez Il pourrait être juge le dernier jour, car il se rendra au Pays de Galles. Un groupe de Gareth Bale, qui a joué 45 minutes, a perdu Biélorussie (5-1) et ont besoin d’un point pour assurer les séries éliminatoires.

En Amérique du Sud, Brésil classement gauche à égalité avant d’affronter l’Argentine en battant à Sao Paulo Colombie avec un peu paquetá (1-0). Coutinho n’a pas joué une minute. L’Argentine, avec Remplaçant Messi, vaincu Uruguay avec Le grand but de Di Maria (0-1). La Colombie et l’Uruguay, cinquième et sixième du groupe, sont en difficulté.