La Chine irritée par le pacte entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie : « Très irresponsable »

Pacte de sécurité (mais définitivement contre la Chine) – L’Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont annoncé la formation d’une nouvelle alliance de sécurité, qui contribuera à équiper Canberra de sous-marins nucléaires. Le pacte, appelé Aukus, affectera les relations dans la région indo-pacifique et au-delà. En annonçant le pacte, aucun des dirigeants des trois pays n’a mentionné la Chine, mais l’alliance est largement considérée comme une initiative anti-chinoise.

L’Australie aura des sous-marins nucléaires grâce aux États-Unis – En vertu de l’accord, l’Australie construira au moins huit sous-marins nucléaires utilisant la technologie américaine, annulant un contrat avec la France pour des sous-marins diesel-électriques. Selon les experts, les futurs sous-marins permettront à l’Australie d’effectuer des patrouilles plus longues et donneront à l’alliance une plus grande présence militaire dans la région. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu’il appelait les dirigeants du Japon et de l’Inde pour expliquer le pacte. Le Japon, l’Inde, l’Australie et les États-Unis mènent déjà un dialogue stratégique, le Quadrilateral Security Dialogue, connu sous le nom de « The Quad ».

Les États-Unis étendent leur présence dans la région Indo-Pacifique – Il y a dix ans, sous l’administration du président Barack Obama, les États-Unis ont commencé à discuter de la nécessité d’accorder plus d’attention à la région indo-pacifique alors qu’elle s’éloigne des conflits au Moyen-Orient. Sous la présidence de Biden, le pays a retiré ses troupes d’Afghanistan et a vu les tensions avec Pékin s’intensifier. Dans le Pacifique, les États-Unis et d’autres pays sont préoccupés par les actions agressives de la Chine dans la mer de Chine méridionale et les tensions avec le Japon, Taïwan et l’Australie. Auparavant, les États-Unis ne partageaient la technologie de propulsion nucléaire qu’avec Londres. Biden a déclaré que le maintien de la paix et de la stabilité à long terme dans l’Indo-Pacifique était en jeu.

Londres quitte l’Union européenne et adopte la politique étrangère américaine – Quitter l’UE avec le Brexit signifie que le Royaume-Uni doit réaffirmer sa position mondiale. Dans ce contexte, une attention accrue à l’Indo-Pacifique s’inscrit dans ce contexte. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la nouvelle alliance permettrait aux trois pays de se concentrer sur une région du monde de plus en plus complexe. Il a ajouté qu’il risquait plus que jamais de lier les trois pays, parlant de « piliers stratégiques ».

La France qualifie la décision de Biden de « brutale »… – L’Australie a informé Paris de la résiliation de son contrat avec le groupe naval à majorité étatique DCNS pour la construction de 12 des plus grands sous-marins conventionnels du monde. Des contrats d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. La France a réagi avec colère, exigeant des explications de tous les acteurs impliqués : « C’était un coup de poignard dans le dos. Nous avons construit une relation de confiance avec l’Australie, qui a été trahie », a déclaré à France-Info le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

« Cette décision unilatérale, brutale et imprévisible ressemble beaucoup à ce qu’a fait Trump », un « coup de poignard dans le dos » contre un allié de l’Otan, a poursuivi Le Drian en parlant de Biden. « Nous avons prévenu avant l’annonce », a assuré la Maison Blanche, mais Paris a démenti. La main tendue de Joe Biden et Boris Johnson est inutile, tout comme la justification de l’Australie qui, selon lui, est un choix de nécessité car les sous-marins à propulsion nucléaire (mais sans armes atomiques) ont une plus grande autonomie et vitesse, donc un éventail d’actions plus large et moins détecté. par radar.

… et en souvenir des ambassadeurs des États-Unis et d’Australie – La France a convoqué ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie pour des consultations. Le ministre l’a annoncé Jean-Yves Le Drian. « A la demande du président de la République, j’ai décidé de convoquer immédiatement à Paris deux de nos ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie pour consultations. Cette décision extraordinaire est justifiée par l’extraordinaire gravité de l’annonce faite le 15 septembre par l’Australie et les États-Unis. » , a déclaré le ministre dans un communiqué.

Forte irritation de Bruxelles, l’UE reparle d’une armée commune – Bruxelles est également fascinée par la nouvelle alliance, qui devrait faire l’objet de discussions lors du prochain Conseil des affaires étrangères de l’UE. « Nous regrettons de ne pas avoir été informés et de ne pas avoir été inclus dans ces négociations », l’initiative « nous rappelle de réfléchir aux priorités stratégiques de l’UE en matière d’autonomie », a déclaré le haut représentant de l’UE, Josep Borrell, qui a présenté à la presse une nouvelle stratégie européenne sur l’Indochine. Pacifique, y compris l’hypothèse de mobilisation, des marines qui sont « renforcées » dans la région par les États membres de l’Union européenne.

Pékin met en garde l’Australie : « Décidez si nous sommes partenaires ou ennemis » – Selon Pékin, l’alliance AUKUS compromettra gravement la paix et la stabilité régionales, compromettant les efforts visant à endiguer la prolifération des armes nucléaires. Pour la Chine, il est « hautement irresponsable » que les États-Unis et le Royaume-Uni exportent de la technologie nucléaire et blâment l’Australie pour la crise des relations bilatérales. « L’objectif le plus urgent est que l’Australie reconnaisse correctement les raisons de la détérioration des relations » et « réfléchit soigneusement à l’opportunité de traiter la Chine comme un partenaire ou comme une menace », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

Les tensions avec les États-Unis ont augmenté suite aux critiques des violations des droits de l’homme de la population ouïghoure à Xianjing, à la répression de la dissidence à Hong Kong et aux abus informatiques. Biden s’est entretenu au téléphone la semaine dernière avec son homologue Xi Jinping. Plus tard, l’agence de presse officielle Xinhua a rapporté que Xi s’était dit préoccupé par le fait que la politique de Washington envers la Chine avait causé de « graves difficultés » dans les relations.