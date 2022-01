Pourquoi l’Argentine est-elle si douée pour les sports d’équipe ?

Noel Barrionuevo a levé le poing, a crié, est devenu ému. En quelques secondes, il était entouré de tous ses amis : L’Argentine est en finale olympique de hockey sur gazon féminin. Il se battra contre les Hollandais pour la médaille d’or, l’un des rares exploits difficiles à réaliser pour une équipe qui compte deux titres mondiaux et quatre médailles olympiques. « L’ADN de cette équipe, c’est l’amitié : nous sommes très unis, et cela nous fait gagner », a déclaré le défenseur historique après avoir atteint la finale.

Las Leonas est l’équipe qui a fait trembler l’Argentine aujourd’hui. Jusqu’à hier aussi le volley-ball, qui a survécu en demi-finale et la semaine dernière Rugby 7, la médaille de bronze dans la modalité et la seule du pays à ces Jeux. La nation sud-américaine a une nouvelle fois montré à Tokyo qu’elle est une force dans les sports collectifs.

Sur les 177 athlètes argentins arrivés au Japon, 123 l’ont fait pour participer à l’équipe. Au total, 10 équipes, masculines et féminines, sont présentes dans les sept sports du programme olympique. Un chiffre qui place ce pays à égalité avec une puissance olympique comme Australie (8), Russie (8), Espagne (7), Italie (7), France (7), mais avec un quart du budget.

Volleyball – Quarts de finale Hommes – Italie / Argentine Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Volleyball – Quarts de finale Hommes – Italie / Argentine

C’est ce à quoi ça ressemble, mais à y regarder de plus près, il y a autre chose : une façon de voir la vie. Les sports collectifs occupent une place centrale dans la société argentine.à. « Beaucoup de choses s’expliquent par la base. La plupart commencent dans des clubs sociauxs, l’environnement, et a des branches de diverses disciplines qui vont au-delà du football. Elle permet le recrutement et crée de la concurrence. Cela nourrit le gène de la compétition », a déclaré Cachito Vigil, ancien entraîneur de Las Leonas.

Sur le plan social et politique, l’Argentine a eu beaucoup de mal à parvenir à un accord, mais le meilleur résultat a été globalement. « L’Argentin est plus fort quand il est en groupe, en équipe. Nous avons une tradition historique dans ce sport et cela motive ceux qui nous ont succédé. La plupart d’entre nous ont des carrières à l’étranger, mais aucune n’est plus importante que l’équipe nationale », a déclaré Bruno Lima, l’équipe nationale de volley-ball.

L’autre versant est vécu par les sports individuels, qui n’ont pas le même support, ni les mêmes infrastructures. « Nous sommes une puissance de groupe, mais très petite dans d’autres sports », déplore le canoéiste Rubén Rézola. La politique sportive est davantage orientée vers la socialisation, où les sports collectifs sont fondamentaux, et non sur des disciplines pouvant rapporter des médailles : natation, gymnastique ou athlétisme, par exemple. Des cas comme Paula Paretto, or, étaient plus une explosion personnelle ou dans le passé Georgina Bardasch était une chose

Dans le tableau des médailles de l’histoire olympique,L’Argentine est classée 34e et a remporté 74 médailles (21 d’or). De tous, 15 (six d’or) ont été fournis par l’équipe nationale. Dans ce Match, il n’est monté qu’une seule fois sur le podium, mais ces derniers jours, il aura une belle opportunité: remporter une médaille d’or au hockey et une médaille de bronze au volley-ball.