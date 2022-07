La France célèbre le Grand Chelem, l’Irlande au moins la triple couronne

Dans le premier match, ce n’était rien, mais a apporté le plus grand frisson. Les champions en titre du Pays de Galles traversent une crise majeure et ont perdu à domicile contre l’Italie de manière inattendue. Des équipes de la péninsule des Apennins se sont produites aux Six Nations dans le cadre d’un slugfest traditionnel. Il remporte désormais sa première victoire dans la compétition depuis 2015 à Cardiff !