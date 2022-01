La France a bien contrôlé le jeu et a battu l’Allemagne lors de ses débuts en Coupe d’Europe – 15/6/2021

La France a commencé la Coupe d’Europe par une victoire. Cet après-midi, les champions du monde en titre ont battu l’Allemagne 1-0 à Munich pour le premier tour de la compétition du groupe F. Mats Hummels (seul) a marqué le seul but de la rencontre.

Mais la victoire aurait pu être beaucoup plus douce pour la France. Deux des buts de l’équipe de Didier Deschamps ont été écartés – Kylian Mbappé et Karim Benzema – par l’arbitre vidéo. Pourtant, l’Allemagne n’a pas pu égaliser le score.

Le point culminant du match a été Paul Pogba. Le milieu de terrain français, qui a joué pour Manchester United, a mené le milieu de terrain et a fourni une magnifique passe en début de match qui s’est terminée par un but contre son camp de Hummels. Mbappe, star du Paris Saint-Germain, s’est également illustré et a causé des problèmes à l’Allemagne à plusieurs reprises, notamment dans les sprints des coulisses.

Avec ces résultats, la France a pris la deuxième place dans le « groupe de la mort ». Auparavant, le Portugal avait battu la Hongrie 3-0 dans un autre match important – un match marqué par le record de Cristiano Ronaldo.

La sélection revient sur le terrain samedi (19). La France affrontait la Hongrie, tandis que l’Allemagne affrontait le Portugal.

Jeu

Ce n’était pas un spectacle brillant, mais la France a gagné sans crainte mardi. C’est vrai, l’Allemagne avait plus de ballon, mais elle n’a pas menacé le but de Lloris. La France, en revanche, s’est créée deux bonnes occasions en première mi-temps. En première mi-temps, Mbappe s’est arrêté pour défendre Neuer. En seconde période, à la 19e minute, Hummels a tenté de couper un centre de Lucas Hernández et l’a envoyé dans ses propres filets.

L’avantage donne encore plus de tranquillité à « Bléus », ce qui n’étoffe guère le résultat. La France a même touché à nouveau le filet, mais l’offre a été annulée par VAR.

L’une des offres annulées sera la destination. A la 20e minute de la seconde mi-temps, Mbappé a reçu le dos de la défense et a terminé magnifiquement vers le but. Shirt 10, cependant, a été pris hors-jeu.

A 39 ans, la France s’arrête une nouvelle fois au VAR. Mbappe a capté un lancer de Pogba et a permis à Benzema de claquer dans le filet, mais l’arbitre l’a souligné au début du match.