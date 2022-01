Colombie : la loi sur le licenciement entre en vigueur

En Colombie, la loi 2191 sur le licenciement, qui exige que les temps d’arrêt et le repos des travailleurs soient respectés par leurs employeurs, ce qui n’a pas été respecté avec l’augmentation du travail à distance pendant la pandémie de coronavirus est entrée en vigueur.

Le président colombien Ivan Duque a approuvé le 6 janvier la Loi sur la résiliation, qui entrera en vigueur ce week-end.

La norme, qui a été approuvée au Congrès en novembre 2021, vise à permettre aux travailleurs ou aux fonctionnaires de profiter pleinement de leur temps libre et ainsi d’équilibrer leur vie personnelle et familiale avec leur travail.

Ainsi, les travailleurs colombiens ne sont plus obligés de répondre aux appels, messages ou courriels de leur patron ou d’effectuer des tâches en dehors des heures de travail quotidiennes spécifiées dans leur contrat.

Rodrigo Rojas, représentant à la Chambre et auteur du projet, explique que la loi « autorise les travailleurs à décider de manière indépendante de répondre, si vous travaillez ou non en dehors des heures de travail sans que l’employeur puisse prendre des mesures contre vous ».

Contexte pandémique

La loi sur le licenciement profite grandement aux télétravailleurs. L’objectif est de garantir le repos, « mais aussi les travailleurs du développement personnel et familial et de limiter ces risques du point de vue de la santé physique et mentale, en tenant compte des surcharges et des hypers spécifiquement créés dans le cadre d’une pandémie », a poursuivi Rojas.

Les nouvelles règles prévoient trois exceptions : « une pour les postes de direction et de gestion, deux pour les postes qui, de par leur nature, nécessitent une disponibilité continue, comme l’aide de la police ou d’une agence, et trois accusations de force majeure, dans lesquelles l’employeur doit démontrer qu’il y a eu différents types d’action. pour contacter vos employés afin que l’entreprise puisse travailler », ont déclaré les auteurs du projet.

En Argentine, au Chili et au Mexique, il existe des mesures similaires qui fixent des limites claires entre les jours de travail et les périodes de repos.