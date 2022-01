Tour de France 2021 : Le plus grand sprinteur de l’histoire poursuit le plus grand cycliste de tous les temps | sport

Cavendish, en vert, devant tout le monde à Carcassonne. DPA via Europa Press (Europa Press)

Bahamontes, le grand Federico, a 93 ans, et pour fêter ça, le Tour de France, toujours original, accueille une étape non pyrénéenne, un cadeau qui est largement vu, mais perverti, comme lui, et aussi chaud que Toledo del guila est en juillet. Pur hommage à la créature la plus individuelle du cyclisme, le doyen du vainqueur du Tour, qui depuis son dernier refuge, à la Tierra de Campos de Valladolid, s’est dit « très bon dans sa tête ». « Et il admire tout le monde, qui me le dit, mais quel souvenir as-tu, Federico, mais je me suis mis à genoux et je pouvais à peine marcher », a déclaré le vainqueur du Tour 59 auquel il a chanté joyeux anniversaire, à qui il a ajouté : » Et je suis très heureux parce que le Tour m’a déclaré meilleur grimpeur de l’histoire, et il y en a encore qui disent qu’ils sont meilleurs que moi… «

L’objectif ultime, cependant, est que le peloton en deuil célèbre le plus grand sprinteur de l’histoire, Mark Cavendish, 36 ans, qui était tellement aimé lors de sa saison de retour qu’il a fondu en larmes. cav de retour, qui a remporté l’étape 13 à Carcassonne, sa quatrième victoire sur le Tour des 21, sa 34e victoire sur ses 13 Tours. 34 ans, comme Eddy Merckx, recordman solo jusqu’ici, qui rigole. « Comment puis-je dormir privé à cause de l’enregistrement sur scène… ? », a déclaré Caníbal dans Gazzetta dello Sport. « Cavendish n’a gagné que le sprint, et j’ai gagné le contre-la-montre, la montagne, le sprint, tout… »

Plus d’informations

Ce ne serait pas l’obusier de l’homme commettant le péché d’hérésie, du moins dans ce chapitre. « Ne me comparez pas à Merckx », a-t-il demandé, raisonnable dans sa majesté. « Je serai le meilleur sprinteur, mais Merckx est le meilleur cycliste de tous les temps. »

Sur le chemin du couronnement de Cavendish dans l’enceinte médiévale de Carcassonne, cependant, il ne fait pas de mal de mettre des troupes sur un chemin étroit dans le paysage aride, calme et pittoresque, la gorge profonde de la rivière asséchée, l’ancienne Minerve, les ruines de boucheries albigeoises et de graviers sur la D128, récemment goudronnée, qui a vu plusieurs coureurs se glisser dans un ravin dans un virage à 65/h – parmi lesquels Majka, le meilleur grimpeur de l’équipe de tête, deux jours avant Andorre et les Pyrénées – et Un léger vent à droite pour que Richard Carapaz se délecte des derniers kilomètres, et pour que, toujours dans un jaune vif et serein, Tadej Pogacar affiche sa solitude sereine au milieu de la dépression nerveuse de tout le peloton. « S’il y a un problème à droite, j’irai à gauche, et vice-versa, ou par le milieu », a déclaré le Slovène de 22 ans, qui sait très bien tacler les roues de ses rivaux et passer devant. sans faire mal au ventre des badauds joufflus sur le trottoir, les touristes hâlés en tee-shirts rouges à pois. Et tout se calme quand le vent souffle enfin au visage. Et ils transpirent tous.

Cavendish roulait déjà sur le trône avant le couronnement, porté comme un saint dans une procession par un champion du monde, son coéquipier Julian Alaphilippe, plus un enfant hyperactif que le nouveau-né Nino, et ne pouvait pas passer la journée sans se sentir comme un acteur de premier plan . . S’il n’était pas en fuite, attaquant jusqu’à l’explosion, les Français prenaient les devants et mettaient en place le remblai Deceuninck, qui brillait sur les terres cathares comme les Croisés. Rien ne pouvait gâcher la fête de l’Anglais, alors une échappée ridicule, trois seulement, a été autorisée sur la valeur folklorique que le cycliste israélien Omer Goldstein, qui était en vacances, a ainsi pu remporter un but volant, et le reste bloqué. Alors dans les rues de Carcassonne, où ses amis Asgreen, vainqueur du Tour des Flandres Ballerini et Morkov ont installé une bouée finale très rapide et puissante, et ont fermement résisté aux tentatives de le désarmer du puissant asturien Iván García Cortina, qui dans Today de Bahammontes s’est jeté à 200 mètres de la ligne et avait même l’air de pouvoir gagner. Cavendish était dans un labyrinthe où le sage danois Morkov l’avait miraculeusement extrait, si vite qu’il a presque dû freiner quelques mètres avant la ligne pour que son patron gagne. Symbole de domaine supplémentaire de Deceuninck, Morkov est deuxième. Cortina, quatrième et sixième est Alex Aranburu, débutant avec Astana sur le Tour le plus difficile et le plus étrange de ces dernières années, arrivant d’un hameau d’Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) et, avec la même ténacité qu’à la maison, le gymnase à domicile pour guérir le genou qui gênait tant Federico suivant les conseils du kinésithérapeute Jurdan Mendigutxia. « C’était il y a trois ans et, eh bien, tout comme la salle de gym, non, je roulais avec des poids et des pneus coin, un endroit pour s’entraîner », a déclaré Aranburu, 26 ans, qui partagera probablement Movistar avec Cortina en 2022. » Mais bon, dit-il, je suis en tournée maintenant, tu ne peux pas en parler. «

Vous pouvez suivre EL PAÍS DEPORTES sur Facebook vous Indonésie, ou inscrivez-vous ici pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.