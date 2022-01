NASA : « James Webb », le plus grand télescope spatial de l’histoire, décolle avec succès | la science

Télescope spatial James Webb a été lancé avec succès depuis le port spatial européen de Guyane française. Environ une demi-heure après le décollage, les responsables du contrôle de mission ont reçu un signal indiquant que le grand observatoire spatial s’était séparé de la dernière partie de la fusée qui le propulsait et avait installé des panneaux solaires.

La caméra de l’étage final Ariane 5 de la fusée européenne a capturé le moment où le télescope s’est détaché pour poursuivre sa propre trajectoire. Ce sera la dernière fois que l’humanité verra l’observatoire, qui traverse l’espace vers le deuxième point de Lagrange, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, où elle tentera de capter la première lumière de l’univers, apparue il y a 13,7 milliards d’années. .

« Aujourd’hui, nous offrons à l’humanité un beau cadeau de Noël », a déclaré Josef Aschbacher, directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA), l’un des principaux promoteurs de la mission, avec les États-Unis et le Canada. « Cette James Webb Cela nous permettra de faire de la nouvelle science et cela a permis de grands développements technologiques », a-t-il ajouté.

Au cours des prochaines heures, jours et semaines, le télescope effectuera la séquence de manœuvres et de déploiements automatisés la plus complexe de l’histoire jusqu’à ce que, dans un mois, il atteigne sa destination.

Cette James Webb sera le successeur du télescope spatial Hubble, qui a commencé sa vie utile dans le mauvais sens. Son système de vision a mal fonctionné et des astronautes ont dû être envoyés pour le réparer. Tout est enfin résolu et Hubble changer à jamais notre vision de l’univers. Il nous montre des endroits qui n’ont jamais existé auparavant, avec des galaxies nées il y a environ 13 milliards d’années. Bien que conçu avant que les planètes ne soient connues pour exister autour d’autres étoiles au-delà du Soleil – exoplanètes – lentille Hubble ils ont pu observer ce monde et même distinguer leur atmosphère.

Cette James Webb ira plus loin dans le temps et l’espace que Hubble. Si tout se passe bien, vous devriez pouvoir voir la première lumière de l’univers émise par le premier groupe d’étoiles qui s’est regroupé dans la première galaxie il y a environ 13,7 milliards d’années. C’est près de 100 millions d’années après l’origine de l’univers après le Big Bang, une région du cosmos qui n’a jamais été explorée et où la nature peut nous réserver des surprises, comme l’a expliqué le prix Nobel américain de physique John Mather à EL PAÍS, l’un des pères scientifiques de Webb.

La nervosité de tous ceux qui sont impliqués dans cette grande entreprise scientifique est plus élevée que lors des lancements précédents, car tout doit être parfait : il n’y a aucune possibilité de réparer le télescope si quelque chose échoue ; serait trop loin pour envoyer des astronautes.

« Je suis heureux car je vois le début des opérations scientifiques de très près », explique Santiago Arribas, astronome au Centre d’astrobiologie (CAB) impliqué dans le projet depuis la fin des années 1990. Il est actuellement le chercheur principal de la participation espagnole à Nirspec, l’un des quatre instruments scientifiques de Webb, qui a été développé par l’Agence spatiale européenne.

« Cet instrument est capable d’enregistrer la lumière de jusqu’à 200 galaxies à la fois. Cela permettra d’obtenir des échantillons de nombreuses galaxies à différentes époques cosmiques. » Santiago Arribas, astronome au Centre d’astrobiologie

L’un des avantages est la possibilité d’effectuer une « spectrographie infrarouge ». « Cela permet à la lumière infrarouge d’être décomposée, de la même manière que la lumière visible se disperse en couleur lorsqu’elle passe à travers un prisme », explique Arribas. « En analysant cette lumière, nous pourrons obtenir la composition chimique de l’objet que nous observons, ses propriétés physiques, ainsi que la façon dont il se déplace. Nirspec détectera des signaux lumineux très, très faibles provenant d’objets très éloignés. Cela nous amènera à l’époque primordiale de l’univers, lorsque les premières galaxies se sont formées », soulignent les astronomes.

« Cet instrument est également capable d’enregistrer la lumière de jusqu’à 200 galaxies à la fois. Cela permettra d’obtenir des échantillons de nombreuses galaxies à différentes époques cosmiques et de découvrir comment elles sont devenues ce qu’elles sont aujourd’hui », a déclaré Arribas.

On pense que les premières galaxies ont pu être une collection d’informations qui ont été grandement affectées par l’explosion massive que les premières étoiles ont produite lorsqu’elles sont mortes. Ensuite, ils se calment et, dans certains cas, s’ordonnent jusqu’à ce qu’ils aient une structure en spirale aussi spectaculaire que la Voie lactée. Nous, la Terre et les autres planètes du système solaire, sommes à l’intérieur d’Orion, l’un des bras spiraux.

« Ce télescope va changer notre vision des exoplanètes d’un point de vue physique et chimique » David Barrado, chercheur à l’Institut de technologie aérospatiale

Cette James Webb Ce sera le premier télescope spatial capable d’étudier en détail les planètes en orbite autour des étoiles à l’extérieur du Soleil et de déterminer si elles contiennent de l’eau, du méthane, du dioxyde de carbone et d’autres composés qui pourraient révéler la possibilité de la vie. « Ce télescope va changer notre vision des exoplanètes d’un point de vue physique et chimique », explique David Barrado, chercheur principal de l’instrument Miri à l’Institute of Aerospace Technology, une organisation qui a joué un rôle majeur dans la construction, avec le CAB. , tous deux à Madrid.

Au cours des premières années de fonctionnement, le Webb il se concentrera « sur quelques dizaines d’exoplanètes », explique Barrado. Parmi eux se trouve le système solaire trappiste, une étoile distante de 40 années-lumière. Cette distance est négligeable en termes cosmologiques, mais inaccessible pour les sondes spatiales humaines. Pour y parvenir, vous devrez voyager 40 ans à la vitesse de la lumière, chose impensable avec la technologie d’aujourd’hui.

En 2017, Trappist possédait sept planètes rocheuses comme la Terre. Au cours de sa première année d’exploitation, Barrado a participé à un programme pour observer en détail ces deux planètes, B et E. Dès le début, elles espéraient capter la lumière directe. Il est possible que ce monde de la taille de la Terre ressemble plus à l’enfer de Vénus qu’à notre planète.

Trappiste est plus intéressant pour trouver des signes de vie. Il est dans la bonne zone autour de son étoile pour contenir de l’eau liquide. Si son atmosphère contenait des gaz à effet de serre, elle pourrait avoir une température de surface similaire à celle de la Terre. « Nous ne savons pas ce que nous allons voir sur ces planètes », explique Barrado. «Jusqu’à présent, il n’y a eu que des hypothèses sur la composition chimique. Cette James Webb il pourra nous dire de quoi il est fait avec une grande précision », souligne-t-il. Il en sera de même avec d’autres exoplanètes dont on ne connaissait jusqu’à présent que des « coups de pinceau », a ajouté le scientifique.

Après le décollage ce samedi, Webb effectuera la séquence de déploiement la plus complexe de l’histoire, selon la NASA. L’agence spatiale américaine est le principal promoteur de ce projet, auquel participent également l’ESA et les agences canadiennes. Il y a environ 300 opérations qui peuvent mal tourner, ruinant la mission. Tous les déploiements de ce grand observatoire sont programmés et s’effectueront automatiquement, sans que les responsables du centre de contrôle de mission puissent intervenir.

La fusée Ariane 5 avait propulsé le télescope pendant environ huit minutes pour lui permettre d’échapper à la force gravitationnelle de la Terre et dans l’espace. Une demi-heure après le décollage, le télescope avait activé son antenne de communication avec la Terre et ses panneaux solaires, lui permettant d’arrêter de recharger sa batterie électrique, ce qui n’est guère différent de ce qu’utilise une voiture.

Ce télescope est comme un énorme robot-papillon qui s’ouvrira en se dirigeant vers sa destination. Au cours des premiers jours du voyage, les entretoises du parasol seraient aussi grandes qu’un court de tennis et devraient garantir que du côté ombragé, le télescope puisse atteindre 233 degrés en dessous de zéro. C’est essentiel pour le bon fonctionnement du miroir principal : un œil composé de 18 plaques hexagonales d’un diamètre total de six mètres et demi, le plus grand jamais lancé dans l’espace. Il était si gros qu’il s’est plié tout seul. Les manœuvres d’ouverture débuteront dans 13 jours. Une fois son objectif atteint, le télescope passera plusieurs mois à tester tous ses instruments et circuits. Les premières observations scientifiques sont attendues l’été prochain.

