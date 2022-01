La dette publique continue de baisser en octobre – Finances publiques

En octobre, et du point de vue de Maastricht, la dette publique a diminué de 0,3 milliard d’euros à 271,2 milliards d’euros, suivant la tendance de septembre, selon les données publiées ce jeudi par la Banque du Portugal (BoP).

Pour les établissements financiers, « cette réduction reflète essentiellement un amortissement de la dette de 0,5 milliard d’euros ».

Les dépôts des administrations publiques ont diminué de 2,6 milliards d’euros. Après déduction de ces dépôts, la dette publique a augmenté de 2,3 milliards d’euros pour atteindre 251,2 milliards d’euros.

Dans le rapport de suivi du programme post-ajustement du Portugal, publié le 24 novembre, la Commission européenne a déclaré que « les capacités de financement et de service de la dette du pays restent solides ». Cependant, Bruxelles considère que « le ratio dette publique/PIB élevé du pays et les vulnérabilités inhérentes continuent de nécessiter un suivi régulier ».

A court terme, la capacité à rembourser la dette publique est « sûre », selon la Commission. Pour les techniciens européens, des taux d’intérêt « bas et relativement stables » ainsi qu’un « amortissement financier solide » ont suffi à « réduire la demande future potentielle ».

A moyen et long terme, Bruxelles met l’accent sur des politiques budgétaires « sages et plus favorables à la croissance », combinées à « des réformes structurelles qui favorisent le potentiel de croissance du pays ». « Ils seront essentiels pour renforcer la viabilité et la résilience des finances publiques et, par conséquent, la capacité de payer » aux créanciers.

La dette publique est passée de 116,6 % du PIB en 2019 à un niveau record de 135,2 % du PIB en 2020, principalement en raison de la contraction économique et du déficit primaire (hors charge de la dette publique) causés par la pandémie de coronavirus. . Le gouvernement et Bruxelles s’attendent à retrouver une trajectoire baissière cette année, « soutenus par l’amélioration des conditions économiques et des taux d’intérêt relativement bas ».

nouvelles dans les mises à jour