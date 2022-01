Ce sont tous les sports qui peuvent être vus sur Star Plus

L’un des grands attraits de l’arrivée de Star Plus est le contenu sportif, car le service comprend la programmation du réseau ESPN.

Cependant, beaucoup se demandent quelles émissions seront diffusées sur le service. Et la réponse n’est pas si simple, car le contenu peut varier légèrement d’un pays à l’autre.

C’est un sport Star Plus en Amérique latine

Argentine

Ligue des champions de l’UEFA

Ligue Europa de l’UEFA

Ligue espagnole

Premier League anglaise

Ligue 1 française

Série A italienne

NBA

Sélection d’événements de rugby

Circuit ATP et WTA

Brésil

Coupe de la Libération

Ligue espagnole

Premier League anglaise

Ligue 1 française

Série A italienne

NBA

NFL

Circuit ATP

Bellator MMA

MotoGP

Mexique

Ligue Europa de l’UEFA

Ligue 1 française

Série A italienne

États-Unis MLS

Ligue majeure de baseball

NBA

Circuit ATP

Chili, Pérou, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Colombie, Équateur, Venezuela

Ligue des champions de l’UEFA

Ligue Europa de l’UEFA

Ligue espagnole

Premier League anglaise

Ligue 1 française

Série A italienne

NBA

Tour française

Circuit ATP

Nicaragua, Honduras, République dominicaine, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama

Ligue majeure de baseball

Ligue des champions de l’UEFA

Ligue Europa de l’UEFA

Ligue des champions de la CONCACAF

NBA

Circuit ATP

Tour française

NFL

UFC

MotoGP

En plus de tout ce qui précède, des championnats de Formule 1 seront également disponibles, annoncés par Star Plus sur les réseaux sociaux mais il n’est pas précisé dans quels pays il sera disponible.

Star Plus est disponible à partir du 31 août pour entre 8 $ et 10 $ dollars dans tous les pays, qui passeront à 13 $ dollars en cas de contrat avec Disney Plus.

