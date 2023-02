La « dangereuse » Giorgia perd sa nature sinistre. Meloniová s’est adressé à Bruxelles et à l’Italie

Lorsque Giorgia Meloni est devenue Premier ministre de l’Italie en octobre dernier, des sonnettes d’alarme ont retenti dans toute l’Europe. Avec un passé post-fasciste et de fortes opinions anti-UE, certains politiciens et militants craignent que la femme ne transforme l’Italie en une nation d’extrême droite. Surtout quand il a formé une coalition avec un autre radical : Matteo Salvini.

Après sa victoire, les politiciens et les commentateurs politiques de toute l’Union européenne l’ont fréquemment surnommée » eurosceptique « , » radicale « , » démagogue » ou même » la femme la plus dangereuse d’Europe « .

Maintenant, exactement quatre mois plus tard, il est temps de revenir sur son mandat jusqu’à présent. Meloni s’en est-il tenu à son mantra de campagne électorale selon lequel « le temps des jeux est terminé pour Bruxelles » ou a-t-il adopté une ligne plus douce pour se faire bien voir des alliés européens de l’Italie ? A-t-il répondu aux pires craintes de ses détracteurs ?

La réponse courte est non.

Mais en réalité, bien sûr, c’est un peu plus compliqué. Les analystes ont apaisé les craintes d’une éventuelle prise de pouvoir par l’extrême droite, même s’ils ne sont pas tout à fait sûrs de ses performances.

Qui est Giorgia Meloni ? Les Italiens ont placé le destin de leur pays entre les mains d’une femme qui a dû se débarrasser des étiquettes « extrême droite » et « post-fasciste ». Giorgia Meloni a juré de défendre les intérêts nationaux et en même temps – dans une Italie traditionnellement relativement pro-russe – de continuer à soutenir Kiev. Lisez le profil du candidat au poste de Premier ministre italien de l’atelier de Seznam Zpráv.

« Son cabinet n’a pas fait grand-chose au cours des 100 premiers jours », a-t-il déclaré au site Euronews Andrea Mammone, professeur d’histoire à l’Université La Sapienza de Rome. « Le gouvernement suit essentiellement l’UE dans la politique internationale », a-t-il ajouté.

L’analyste de l’Association pour les questions internationales (AMO), Vendula Kazlauskas, qui s’est entretenue avec Seznam Zpravy, convient que Meloniová a fait des progrès en quatre mois.

« Après sa prise de fonction, Meloni a fait de grands efforts pour améliorer son image sur le sol européen. Cela a réussi dans une certaine mesure, comme le montrent, par exemple, les visites répétées des plus hauts représentants des institutions de l’UE en Italie », a estimé Kazlauskas.

« Meloni a reçu la visite, par exemple, de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui ont parlé très positivement de la rencontre », a ajouté l’analyste.

Manfred Weber, président du Parti populaire au Parlement européen, est également venu à Rome. Dans ce contexte, selon Vendula Kazlauskas, les médias bruxellois mettent également en avant la possibilité d’une « parade nuptiale » entre le populiste européen et ses conservateurs, dont Meloniová dispose en plus de l’ODS tchèque.

Migration

L’un des grands sujets de Meloni est la lutte contre l’immigration clandestine. L’Italie a longtemps été l’une des principales destinations des immigrants africains qui tentaient de traverser la mer Méditerranée, et nombre d’entre eux n’ont pas survécu au voyage. Le Premier ministre a promis pendant la campagne électorale qu’il prendrait des mesures énergiques contre la migration.

Sa rhétorique au bureau n’a certainement pas faibli. Par exemple, l’une de ses décisions les plus récentes est dirigée contre les ONG et limite leurs activités de sauvetage en mer.

Cependant, la migration est également un sujet dans d’autres pays de l’UE, dont la France. Ainsi, l’Italie a eu des ennuis avec elle dans les premiers jours du gouvernement de Meloni – en novembre, elle n’a pas permis à un navire humanitaire avec 230 migrants d’accoster, qui a finalement dû naviguer jusqu’à Toulon, en France.

« Cela a provoqué le premier incident diplomatique entre la France et l’Italie et a perturbé leurs relations, mais ce ne sera pas le dernier incident. Ces derniers jours, par exemple, Meloni a reproché à la France de ne pas l’avoir invité à une rencontre avec le président Zelensky à Paris », a déclaré Kazlauskas à Seznam Zprávy.

Meloni et la critique de Macron Le Premier ministre italien Giorgia Meloni a critiqué le président français Emmanuel Macron pour ses rencontres avec le chancelier allemand Scholz et le président ukrainien Zelensky.

Soutien ukrainien

L’attaque de Meloni contre Macron peut également être due au fait que le Premier ministre italien est l’un des alliés de Kiev depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine. Pendant son mandat, il a soutenu la politique commune de l’UE envers l’Ukraine.

Mardi, Meloni s’est entretenu seul avec Zelensky lors d’une visite à Kiev. Entre autres choses, il a qualifié le discours du président russe Vladimir Poutine de propagande.

Cependant, la loyauté du Premier ministre et de son cabinet envers l’Ukraine ne peut être tenue pour acquise, a noté le site Internet italien. Il Globo. Plusieurs alliés politiques de Melonis rapportent depuis longtemps au Kremlin, bien qu’ils se soient montrés un peu plus réservés après le lancement de l’invasion.

Silvio Berlusconi, membre de la coalition, est un confident de longue date du président russe Vladimir Poutine. La relation de Berlusconi avec Poutine a fait débat en octobre dernier, après la publication d’une cassette dans laquelle l’homme politique italien admet avoir échangé des cadeaux et des « lettres douces » avec le dirigeant russe (nous en parlons ici).

Matteo Salvini, qui dirige le parti de la Ligue et est vice-Premier ministre, a déjà exprimé une attitude positive envers la Russie, par exemple en 2014, il portait de manière flagrante un T-shirt avec une photo de Poutine.

Combattre la mafia

Le dernier succès significatif du gouvernement Meloni qui mérite d’être mentionné a été la lutte contre la mafia, qui a reçu beaucoup d’attention de la part du cabinet. En janvier, la police italienne a arrêté l’un des criminels les plus recherchés du pays, le chef de la mafia sicilienne Cosa Nostra, Matteo Denaro. Il s’est caché de la justice pendant 30 ans.

En savoir plus Deux grands noms en moins d’un mois. Des policiers en Italie et en France attrapent des gangsters de clans bien connus. Mais tous deux appartiennent à une époque révolue depuis longtemps. La mafia n’apprécie plus le meurtre public, même si cela reste un défi pour l’Italie.

En février, Edgardo Greco, soupçonné d’appartenir à la tristement célèbre organisation mafieuse ‘Ndrangheta, a été retrouvé en France après 17 ans de cavale.

Le gouvernement italien nouvellement élu a pris plusieurs mesures dans la lutte contre le crime organisé et tente de cibler les membres les plus élevés de ce groupe. Mais le problème persiste et, malgré les efforts du gouvernement italien, reste un défi majeur pour le pays.

Succès électoral

Le parti de Meloni – les Frères d’Italie – et leurs alliés ont capitalisé sur certains de leurs quatre mois de mandat réussis lors des élections régionales dans les deux régions les plus riches du pays la semaine dernière. Le droit s’y est renforcé à un moment où l’apathie des électeurs s’est accrue.

Le bloc conservateur a remporté plus de 55 % des voix en Lombardie, dont Milan est la capitale financière, et environ 50 % dans le Latium, dont le siège est à Rome.

Lutte avec les journalistes et les partis Certains penseraient que le slogan « le temps de plaisir est terminé » de Meloni serait si littéral, mais il semble que son intention de supprimer le plaisir et les jeux ne soit pas une blague. L’une de ses premières décisions en tant que Premier ministre a été l’adoption d’un décret supprimant les partis de masse illégitimes. Selon lui, un permis est requis pour les fêtes publiques de plus de 50 participants. Le gouvernement a imposé le décret en octobre après que la police italienne a arrêté 14 organisateurs d’une fête d’Halloween illégale dans la ville de Modène et confisqué leur équipement de sonorisation. L’Italie a longtemps été l’un des pays d’Europe occidentale les plus hostiles aux journalistes, se classant au 58e rang de l’Indice mondial de la liberté de la presse 2022. Alors que Meloni a exprimé son soutien à la liberté de la presse, l’opposition pointe le comportement hostile des membres de son parti Frères d’Italie envers les journalistes de gauche, ainsi que les menaces judiciaires proférées par le Premier ministre lui-même contre ceux qui ne sont pas d’accord avec lui. (plus, par exemple, ici).

C’était le premier test électoral de Meloni depuis son arrivée au pouvoir en septembre dernier. Et les Frères d’Italie ont consolidé leur position de parti le plus populaire du pays, remportant 34% dans le Latium et 26% en Lombardie même – égalant le résultat des élections législatives de 2022.

Cependant, le succès du gouvernement peut aussi être interprété comme l’échec de l’opposition qui n’a pu présenter un front uni dans aucun domaine. Le chercheur Martin Mejstřík du Département d’études européennes de l’Université Charles l’a confirmé pour Seznam Zprávy.

« (L’épreuve) s’est avérée telle que les partis au pouvoir dans la région se sont renforcés depuis les élections législatives. Cela peut être interprété comme un signe que le gouvernement actuel a du soutien. Jusqu’à présent, il ne s’est pas retrouvé dans des ennuis qui nuiraient à sa popularité de quelque manière que ce soit », a-t-il déclaré.

Francesco Rocca, ancien président de la Croix-Rouge italienne, sera le nouveau gouverneur du Latium. Attilio Fontana restera à la tête de la Lombardie.

Louange et @roccaresidente e @FontanaPres per la netta vittoria alle #elezioniregionali2023, sicura che daranno il massimo per honorare il mandato a été reçu par les citoyens du Latium et de la Lombardie. Gagnez che consolida compattezza centrodestra et rafforza lavoro del Governo. pic.twitter.com/eTIljmmH19 – Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) 13 février 2023

Selon Mejstrík, historiquement, l’Italie n’était pas un pays dirigé par le centre. Selon lui, les résultats des élections sont une autre illustration que le pays s’oriente dans une certaine direction vers la droite.

Les inquiétudes au sein de la coalition selon lesquelles le soutien des électeurs aux deux principaux partenaires de Meloni pourraient devenir un problème se sont avérées infondées. La ligue de Matteo Salvini a renforcé sa position en Lombardie, Forza Italia de Silvio Berlusconi dépassant facilement leurs rivaux de la Lazio.

Mais la victoire électorale a été en partie éclipsée par le fait que seulement 40% des électeurs ont voté – les taux de participation les plus bas jamais enregistrés dans le Latium et la Lombardie, qui représentent ensemble plus d’un quart de la population italienne.

« Il est important de réaliser que ce résultat ne signifie pas que les Italiens vont soudainement voter massivement pour les partis de droite. Au contraire, c’est une crise des partis de gauche dont les électeurs, pour diverses raisons, pourraient ne plus être intéressés à voter pour un parti – le parti, donc ils préfèrent rester chez eux. En Italie, il y a généralement une fatigue politique, en ce moment c’est plutôt parmi les électeurs de gauche », a déclaré Mejstrík à Seznam Zprávy.