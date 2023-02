Marco Odermatt, le skieur le plus talentueux d’aujourd’hui, a remporté de nombreuses fois le slalom géant et le slalom super géant. Il a même une médaille d’or aux Jeux olympiques.

Seul à la descente, le Suisse de 25 ans attend son jour. Lors de la Coupe du monde, il a été deuxième de la discipline royale à sept reprises. Il reste régulièrement juste derrière Alexander Aamodt Kilde ou Vincent Kriechmayer.

Il a fallu attendre la course la plus importante de la saison 2023 pour qu’Odermatt se mobilise et devance d’une demi-seconde son plus grand rival Nor Kilde. C’est déjà son troisième championnat, mais sa première médaille.

Après une première section plus lente, le reste de la piste a montré l’énergie, la détermination et la maturité technique d’Odermatt. Il avait près d’une classe d’avance sur ses rivaux aux trois quarts du parcours. Son passage de virage en virage à toute vitesse sur les passages exigeants est exemplaire.

La Suisse célèbre ainsi le successeur de l’ancien monarque du Congrès, Beat Feuz, qui a mis fin à sa carrière cette année. Dans le même temps, les victoires d’Odermatt dans les trois disciplines (descente, slalom géant et supergéant) ont confirmé qu’elle est actuellement la skieuse alpine la plus polyvalente au monde, qui sera à nouveau la grande favorite pour la victoire au classement général de la Coupe du monde de cette année. . Il l’a remporté pour la première fois l’an dernier.

Il est né et vit sur les rives du lac des Quatre-Cantons dans le village de Buochs. Il parle un dialecte suisse et adhère aux valeurs suisses – il adore sa famille, porte les armoiries de son canton natal de Nidwald sur son casque. Et il a couru sur les skis suisses de Stöckli, que beaucoup d’autres grands skieurs n’ont pas utilisés.

À 25 ans, il n’y a pas grand-chose qu’il ne peut pas gagner. Il a été champion olympique, vainqueur de la Coupe du monde et maintenant champion du monde. Qui avait jamais arrangé cela à un tel âge ?