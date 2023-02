Alors qu’il y avait des spéculations sur un troisième front, des villes ukrainiennes ont été attaquées par des drones iraniens

Les Russes ont peut-être perdu une ville importante près de Kherson, les commandos s’en sont enfuis.

La photo montre comment les Russes se préparent pour la défense à Nová Kakhovka.

Il est envisagé que l’Ukraine puisse ouvrir un troisième front dans la région de Zaporozhye.

La Russie a envoyé des drones kamikazes iraniens profondément derrière les lignes de front. Qu’est-ce qu’ils peuvent aider et qu’est-ce qu’ils ne peuvent pas.

La vidéo d’aujourd’hui montre la possible reddition du BVP de la Russie. L’Ukraine lance le programme Je veux vivre pour les soldats russes.

La deuxième vidéo montre les progrès rapides de l’Ukraine.

Nous présentons un résumé de la situation sur le champ de bataille ukrainien compilé à partir d’informations provenant de divers ministères de la défense et d’analystes indépendants.

Les informations contenues dans ce texte sont un résumé des résultats de la bataille depuis le 5 octobre. L’état actuel dans certains endroits peut être différent.

Un examen des pertes confirmées se trouve à la fin de l’article.

Région de Kherson : Après deux jours d’offensives rapides, l’avancée ukrainienne dans le nord de la région s’est pratiquement arrêtée mercredi. Unité ils se sont regroupés et préparez-vous à une autre attaque.

Selon des sources ukrainiennes Ces derniers jours, les Russes se sont retirés d’une manière différente que début septembre de Kharkiv, où ils ont laissé une grande partie du matériel et des munitions tombés aux mains des Ukrainiens. Maintenant, ils auraient reçu l’ordre de détruire leurs munitions, qu’ils n’ont pas eu le temps de prendre.

Les informations sur la libération de Snihurivka, la dernière ville sous contrôle russe dans la région de Mykolaïv, n’ont pas été confirmées. Institut d’études sur la guerre il a écrit, que le commandement russe semblait se retirer de la ville, mais que les unités principales y restaient. D’autres rapports disent que les Ukrainiens étaient en ville et essayaient l’entourer.

La perte de Snihurivka serait importante, selon ISW, car il s’agissait de la dernière ville occupée par la Russie sur la rive ouest de la rivière Inhulec. Ils perdraient essentiellement le contrôle de la rivière, ce qui pourrait isoler la ville de Kherson des troupes au nord-est.

KHERSON/1250 UTC 5 OCT/ Un rapport partisan indique que des unités RU ont été déployées pour former une nouvelle ligne de défense sur NW Mylove. Les rapports initiaux indiquaient que les troupes de la RU avaient retiré le quartier général et les ressources du Commandement, du Contrôle et des Communications (C3) de Snihurivka. pic.twitter.com/ywMZy7nheF — Chuck Pfarrer | Indications et avertissements | (@ChuckPfarrer) 5 octobre 2022

Les troupes russes dans cette zone ont établi des positions défensives près du village de Mylove. Cependant, il est possible que même dans ce cas, les progrès de l’Ukraine ne s’arrêtent pas. Un compte Twitter, basé sur des images satellites, a montré que les Russes creusaient et préparaient des défenses même à Nova Kakhovka, où l’Ukraine pourrait bientôt les repousser.

Ces événements ont forcé les troupes russes à construire à la hâte une nouvelle ligne de défense entre Mylove, Borozenske, Ishchenka et Bruskynske. Aujourd’hui, l’Ukraine a attaqué à plusieurs reprises Bruskynske (21), mais je pense qu’il est toujours entre les mains des Russes. Mais il peut bientôt tomber. pic.twitter.com/ivLL1JNbC5 —Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) 6 octobre 2022

Selon ce récit, ils ont commencé à se préparer pour des positions défensives à partir de fin juillet. Les images montrent des tranchées, des mines dans la rivière, des véhicules cachés ou d’autres fortifications autour du village de Vesele près du barrage. Si ces images peuvent être obtenues par les parties intéressées, quelles informations détaillées l’Ukraine, qui aide également les pays de l’OTAN avec des informations de renseignement, peut-elle avoir ?

Avec 🇺🇦, avancez à travers le nord-est de Kherson et continuez à vous approcher de Nova Khakova avec un barrage sur la rivière Dnipro. La question s’est posée de savoir où les troupes en retraite 🇷🇺 pourraient essayer de se défendre. Nous surveillons cette zone et constatons une activité accrue autour du barrage. pic.twitter.com/IaULxml8nz — NLwartracker (@NLwartracker) 6 octobre 2022

Louhansk devant: Les Ukrainiens préparent lentement des positions ici pour une attaque ou un siège sur la ville de Svatove. Ils ont fait libérer les villages de Hrekivka et Makijivka étaient déjà des villages de la région de Louhansk qui, jusqu’à récemment, était presque entièrement contrôlée par la Russie.

Mise à jour: 🇺🇦 a libéré la colonie de Hrekivka après avoir traversé l’oblast de Lougansk dans le nord-ouest de la Kreminna. pic.twitter.com/E1D58KGxAb — Cartographe de guerre (@War_Mapper) 6 octobre 2022

De plus, selon des blogueurs russes, l’Ukraine a attaqué la route R66 entre Svatov et Kreminna. Cette région selon ISW adapté aux manœuvres rapides, comme les Ukrainiens l’ont démontré à Kharkiv, et il est peu probable que les Russes renforcent considérablement leurs positions ici.

Troisième front ? Ces derniers jours, en particulier sur les chaînes russes, il y a eu des spéculations selon lesquelles l’Ukraine pourrait ouvrir un nouveau troisième front offensif majeur. Il devrait mener dans la région de Zaporozhye et l’attaque peut