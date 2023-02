Les grimpeurs dorment au sommet du Mont Blanc. Ils risquent jusqu’à un an de prison et une amende de plusieurs millions iRADIO

Le maire de la ville française de Saint-Gervais-les-Bains, qui est l’un des points de départ de l’ascension du Mont Blanc, la plus haute montagne d’Europe, a déposé des accusations criminelles contre une paire d’alpinistes qui ont planté une tente et y ont dormi la nuit au sommet de la montagne. . Ainsi, les hommes ont enfreint les règles à partir de 2020. Ils encourent un an de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 150 000 euros, soit environ 3,6 millions de couronnes, écrit le site BFMTV.









Vidéos

Saint Gervais les Bains

7h59 3 janvier 2023



Partager sur Facebook











Partager sur Twitter









Partager sur LinkedIn









Imprimer











Copiez l’adresse URL











Adresse courte











Copier dans le presse-papier















Fermer