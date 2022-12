La Croatie a trouvé une recette pour battre le Brésil. Il a un inconvénient : il ne peut pas être utilisé

Il y a quatre ans, la Croatie a manqué de médailles d’argent en Russie avec une offensive palpitante. Le créatif Luka Modrić – vainqueur du Ballon d’or du meilleur footballeur du monde dans le sondage du magazine français France Football cette année-là – sert de meneur de jeu, aux côtés du riche intellectuel Ivan Rakitić, de l’attaquant Mario Mandžukić à la pointe, des raiders agiles Ivan Perišić, Andrej Kramarić ou Ante Rebic.

En sept matches, les joueurs en uniforme à carreaux rouges et blancs ont marqué 14 buts, soit une moyenne de deux buts par match, ils ne sont jamais restés sans but réussi, y compris lors de la finale contre la France (2:4), seulement dans le huitièmes de finale avec le Danemark . ils n’ont marqué qu’un seul but.

Ils ont l’air très différents cette année – en s’appuyant sur la défense. Ce n’est que contre le Canada qu’ils ont attaqué et pesé sur le compte de l’adversaire avec quatre autres malheurs : des duels sans but avec le Maroc et la Belgique, la transition des huitièmes de finale contre le Japon avec un tir sur coup franc après un match nul 1:1.

Cependant, la Croatie n’a pas marqué, la moyenne acceptée était de 0,5 et les araignées ont continué à mordre. Cependant, en huitièmes de finale, il a affronté le Brésil et leur frappe meurtrière. Les défenseurs argentés peuvent-ils riposter ?

Vainqueur aux tirs au but

Parmi les huit premiers, la Croatie a littéralement transpiré à travers le Japon, même les fans les plus ardents (fans) ont admis que l’adversaire était meilleur en termes de jeu. Cependant, l’envoyé du pays du soleil levant a échoué lors d’une séance de tirs au but, qui s’est avérée être la grande force de la Croatie.

Avec un peu d’exagération, on pourrait écrire que la Croatie a trouvé la recette la plus efficace pour se débarrasser du Brésil : ne pas jouer de match et aller droit aux tirs au but. Cependant, il présente des inconvénients évidents. Il ne peut pas être utilisé.

Aux championnats de Russie il y a quatre ans, la Croatie a éliminé le Danemark en huitièmes de finale lors d’une séance de tirs au but 3-1, suivie d’une défaite 4-3 contre la Russie en quart de finale.

Avec le succès de cette année contre le Japon, la Croatie est devenue championne à cet égard, n’ayant jamais échoué en Coupe du monde.

Tirs au but en Croatie à la Coupe du monde Huitièmes de finale : Croatie-Danemark 1:1 (3:1)

Quarts de finale : Croatie-Russie 2:2 (4:3) Huitièmes de finale : Croatie-Japon 1:1 (3:1)

Cependant, ceux qui connaissent l’histoire et les statistiques se souviennent qu’en 1990 en Italie, l’équipe yougoslave combinée a été éliminée aux tirs au but en quart de finale contre l’Argentine. Le gardien Tomislav Ivkovič, originaire de Zagreb, n’a pas été battu par les divins Diego Maradona et Pedro Troglio, mais en revanche, la star de l’époque de l’équipe Dragan Stojković, qui menait cette année la sélection serbe, l’attaquant monténégrin Dragoljub Brnović et le musulman bosniaque Faruk Hadžibegić n’a pas survécu.

Par conséquent, les Croates n’ont pas accepté cette déception. Les joueurs n’ont pas failli.

Spécialiste Livakovic

Il a créé sa propre histoire et est à 100% jusqu’à présent aux tirs au but. En Russie, l’équipe était soutenue par le gardien Danijel Subašić , qui n’était alors qu’un joueur remplaçant du club français de l’ AS Monaco et ne devait pas devenir le joueur numéro un de la Croatie dans le championnat. Mais c’est arrivé et personne ne le regrette.

Ce ne serait pas juste pour lui de dire qu’il a eu de la chance, mais il était définitivement prêt pour une passe décisive, deux adversaires frappant le poteau. Sinon, Subašić s’est précipité sur le côté en premier, il a réussi à l’attraper deux fois et a réussi. Lorsque l’attaquant danois Nicolai Jørgensen a décidé de centrer le ballon dans la dernière série, il a intercepté son effort avec ses pieds. Le style est tout sauf amusant, mais il est payant.

Tandis que Dominik Livaković, lui aussi natif de Zadar, entré en fonction il y a quatre ans, s’est montré beaucoup plus sage contre le Japon. Il n’a pas sauté de côté en premier, il a juste indiqué où il allait en bougeant la tête et les épaules. Ce faisant, il perturbe l’équilibre du tireur et ne réagit qu’à la direction du ballon.

Dans le même temps, aucune réputation de spécialiste des pénalités ne l’a précédé. Au contraire, c’est considéré comme sa grande faiblesse. Lors de ses débuts à l’hiver 2017 en Coupe de Chine contre le Chili, il était complètement épuisé à cet égard. Il a sauté de l’autre côté quatre fois et n’a rien attrapé. Il a appris sa leçon, maintenant il est prêt pour cette situation tendue.

Il a pris trois pénalités contre le Japon au Qatar. Seul Ricardo du Portugal a réussi à faire quelque chose de similaire lors du quart de finale de la Coupe du monde 2006 en Allemagne contre l’Angleterre. Livaković est entré dans la chronique. « Le meilleur moment de ma carrière », n’a-t-il pas caché son enthousiasme après le match.

enquête Qui sera le champion de foot ? Au total, 2 022 lecteurs ont voté.

Tout au long de sa carrière, Livaković, qui entretient une relation lointaine avec le buteur culte Josip Skoblar, a sauvé dix-sept des cinquante-huit tirs au but auxquels il a été confronté lors de matches de compétition, ce qui lui a valu un taux de réussite incroyable de vingt-neuf pour cent. Juste un combattant.

Ne nous sous-estimez pas

La Croatie est toujours dans le match pour le métal. « Cela m’a un peu rappelé notre voyage en Russie », se souvient Modrić, qui n’a pourtant subi aucun stress psychologique lors de la fusillade avec les Japonais. Un remplaçant complètement épuisé en prolongation. Et la contribution est encore très faible.

Cela prouve seulement que l’équipe européenne s’affirme avec une arme légèrement différente. La base est une défense solide, tenue par un gardien fiable, à travers laquelle Livaković se déplace et donne aux autres confiance en ses capacités. La règle éprouvée est que si une équipe ne marque pas, elle ne perd pas. La plupart du temps, les matchs se sont soldés par des tirs depuis le point de penalty, et sur ce terrain, la Croatie est forte.

Cependant, en quart de finale, ils ont affronté le feu brésilien qui a brûlé les espoirs de la Corée du Sud en huitièmes de finale. Et contrairement aux championnats précédents, la Croatie n’a rien à offrir d’autre que de plaider la défiance.

Le joueur russe de tournoi de l’année, Luka Modrić, n’est que l’ombre du hajduk agressif, qui fait trembler les adversaires. Il a terminé le match tellement épuisé qu’il n’a pas pu gérer le rythme imposé. L’entraîneur du Real Madrid, l’expert italien Carlo Ancelotti, a exprimé sa crainte que ses joueurs clés ne soient pas disponibles pour les matches cruciaux du tour de printemps de la Ligue des champions, car les joueurs n’auront pas assez de repos après leur retour du championnat. .

PHOTO : Huit des plus forts, un deviendra champion. Angleterre, France, Brésil ?

Photo: Profimedia.cz

C’était très désagréable que la Croatie ait dû jouer à la limite dans le groupe de base, lors du dernier match, ils ont refusé l’élimination et c’était très embarrassant contre la forte Belgique, l’entraîneur Zlatko Dalič n’a pu éliminer personne pour le tour suivant.

Contrairement au Brésil qui a aligné un remplaçant comme attaquant évident lors de son troisième match du Groupe G contre le Cameroun, bien qu’il l’ait éliminé sur une note historique peu enviable sous la forme d’une défaite. Mais ce sera plus frais contre la Croatie, qui a aussi du temps supplémentaire en huitièmes de finale contre le Japon.

Cependant, la Croatie ne s’est certainement pas sentie vaincue en premier. « Nous sommes un petit pays », l’entraîneur Dalić a comparé un pays européen de moins de quatre millions d’habitants au pays le plus peuplé d’Amérique du Sud avec 214 millions. « Mais nous ne devons pas être sous-estimés », a-t-il ajouté fièrement. « Celui qui nous rabaissera se vengera », a prévenu le favori.