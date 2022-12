BIG BEN : Biden se fait huer et Twitter buzze

Photo: archives B. Kuras

Le « grand échange » de résidents européens, qui est un crime d’informer le public en France et des « théories racistes » selon un récent vote des législateurs, a pris de l’ampleur ces dernières semaines. Plus précisément, des informations plus détaillées à son sujet sont finalement apparues dans les médias occidentaux. Et il s’ensuit que les politiciens d’Europe occidentale coopèrent activement avec l’échange ou du moins permettent qu’il ait lieu passivement. Retrouvons les informations et les chiffres des trois pays les plus peuplés. Comment va la France ?

L’auteur Michel Houellebecq, auteur à succès de « Soumission », décrit l’islamisation imminente de la France, rejoignant des voix bien connues confirmant un déplacement de la population. « J’ai été très surpris lorsque le grand échange a été qualifié de théorie. Ce n’est pas de la théorie, c’est un fait. Personne ne contrôle l’immigration, l’Europe sera balayée par cette catastrophe naturelle. » Et il a prédit qu’une guerre ethnique éclaterait bientôt entre les musulmans et les Français.

Le philosophe Michel Onfray, argumentant avec lui, dans un essai commun au magazine Front populaire, convient que « malgré les chiffres qui le confirment objectivement », il espère que les musulmans radicaux « finiront par tomber sous la bannière du matérialisme de consommation et laisser de côté leur religion, comme font les Européens. » déjà fait. »

Le président Macron a exprimé des espoirs naïfs similaires au Parisien, affirmant que « l’immigration a toujours été une nécessité pour l’économie française et fait partie de son ADN ». Il évoque les mineurs polonais, les agriculteurs italiens et espagnols et les maçons africains, sans qui l’économie française du siècle dernier ne pourrait se passer.

Mais il a oublié que les migrants d’alors venaient pour le travail, pas pour l’aide sociale aujourd’hui, qui coûte au Trésor français une vingtaine de milliards d’euros par an (selon les estimations moyennes de divers économistes). Ils ne se sont pas non plus organisés en milices djihadistes qui ont tué des journalistes satiriques, des jeunes lors de concerts de rock, ou des adolescentes françaises et des grand-mères juives. Ils n’ont pas transformé tout un quartier d’une ville française en un lieu exotique où les Français de souche se sentent comme des étrangers.

Et surtout, la différence est dans les chiffres. Les statistiques d’aujourd’hui montrent qu’un cinquième des nouveau-nés portent des noms arabo-musulmans. La moitié d’entre eux sont en région parisienne. Plusieurs centaines de milliers de nouveaux arrivent toujours légalement ou illégalement. Le taux de natalité des Français de souche est en baisse. Le renouvellement de la population est une affaire de plusieurs générations.

Les Français s’en débarrassent en partie en les faisant passer en Angleterre, où ils sont parfois emmenés dans des canots pneumatiques organisés par des contrebandiers albanais, ignorés par la police française. La marine côtière française les a même escortés jusqu’aux eaux britanniques, où ils ont à leur tour dû être secourus par la marine côtière britannique, qui les a ensuite remis à une compagnie de taxis à terre, qui les a conduits à leur hôtel, le tout aux frais des britanniques. contribuables. , dont beaucoup sont déjà aux prises avec la hausse des prix, tous à peine suffisants pour joindre les deux bouts. Comment les Britanniques ordinaires le prennent-ils ?

Dans les sondages d’opinion, pas plus de dix pour cent étaient d’accord avec la poursuite de l’immigration, et le gouvernement a ignoré le sondage. La réaction immédiate a été une grande désillusion à l’égard du gouvernement conservateur, dont le programme promettait de réduire l’immigration. Les quelque 45 000 arrivants de France chaque année ne représentent qu’une fraction de l’augmentation totale des immigrés – plus d’un demi-million. La popularité du Parti conservateur est tombée en dessous de vingt pour cent. Des dizaines de législateurs conservateurs ont annoncé qu’ils ne chercheraient pas à être réélus pour le parti. On parle de la mort du Parti conservateur et de la création d’un nouveau. Mais le choix du parti travailliste serait encore pire à cet égard.

Des statistiques récentes de l’Office for National Statistics montrent que les natifs britanniques blancs sont déjà minoritaires non seulement à Londres (depuis plusieurs années maintenant), mais aussi plus récemment à Birmingham, Manchester et Leicester. La population de l’Angleterre et du Pays de Galles a augmenté de huit millions depuis 2001, Londres elle-même a augmenté de deux millions, tout cela grâce à l’immigration. Dans le même temps, Londres a perdu un demi-million de citoyens britanniques blancs. Dans l’ensemble, en Angleterre et au Pays de Galles aujourd’hui, les minorités ethniques représentent 26 %, soit environ 15 sur 60 millions.

« Le parrain du Brexit » Nigel Farage a averti qu’à partir de l’année prochaine, nous ne connaîtrons plus de telles statistiques, car l’ONS ne rapportera pas l’ethnicité, la nationalité ou le lieu de naissance.

Et peut-être même pas les croyances religieuses, car la baisse du nombre de chrétiens en dessous de cinquante pour cent est déterminée ?

C’est une statistique incroyable, seuls les chiffres de l’Angleterre et du Pays de Galles. À un moment donné au cours du siècle dernier, environ quatre-vingts pour cent ont déclaré être chrétiens, même s’ils étaient souvent des chrétiens de confession tiède ou même non croyante et ne conservaient qu’une identification traditionnelle. Il y a dix ans, ce nombre était de près de soixante pour cent. Donc aujourd’hui – y compris ceux qui sont tièdes et mécréants – 46,2 %. La plus forte augmentation a été notée par les athées – ils sont passés de vingt-cinq à 37% en dix ans. Les musulmans sont passés de 4,9 à 6,5 et les hindous de 1,5 à 1,7. Les Juifs ont été réduits, ils ne sont comptés qu’au dixième de pourcentage.

Cela a-t-il vraiment changé la culture britannique ?

L’influence de l’islam se fait de plus en plus sentir, bien que le pourcentage soit encore modéré, par rapport à la France par exemple. Actuellement en cours « Mois de sensibilisation à l’islamophobie », qui est un mois de sensibilisation à l’islamophobie, avec des formations pour les organisations ou même les clubs de football. Les prières islamiques publiques bruyantes sont autorisées et toute objection à leur égard est qualifiée de racisme.

C’est d’une part. Le christianisme s’est humilié pour être le second. Découvrez quelques-unes des absurdités de cette semaine :

L’Université de Cambridge a ajouté à la richesse de l’érudition théologique avec des théories selon lesquelles Jésus était transgenre. La preuve en est une peinture du 14ème siècle, où la blessure au côté de Jésus a la « forme d’un vagin » et la région génitale masculine n’est pas visible sur ses genoux. L’Église d’Angleterre déconseille aux prêtres de jouer des chants pendant les heures de match de football et a écrit pour eux une pièce de théâtre de Noël dans laquelle des bergers jouent au football, trois rois en maillot de football soufflent des vuvuzelas et des anges annoncent que le sauveur est « meilleur que Ronaldo ».

Ce qui pourrait en fait expliquer l’exode massif des Britanniques de l’église.

En Allemagne, en revanche, l’église a bloqué la déportation légale des immigrés illégaux en introduisant « l’asile ecclésiastique ». Qu’est-ce que c’est?

Elle remonte à une époque où le droit de l’Église à fournir un abri et une protection à ceux qui la cherchaient en fuyant vers l’Église était généralement respecté. Cette tradition est maintenant ravivée par les églises allemandes et offerte à plusieurs centaines de demandeurs d’asile déboutés comme « une aide aux opprimés et aux persécutés ». Cette année, 200 000 immigrés non européens ont demandé l’asile. Comme par hasard, la même semaine, il a été écrit sur l’une des églises amies où un musulman afghan a détruit une statue du Christ.

L’Église protestante allemande a également financé les bateaux à but non lucratif qui acheminaient clandestinement des immigrants vers l’Europe. Et ils promeuvent plus d’immigration et un processus d’asile plus rapide pour la pleine citoyenneté allemande. Après tout, le chancelier Scholz lui-même a proposé une citoyenneté accélérée et simplifiée pour près de deux millions d’immigrants.

Ainsi, les grands échanges se sont bien déroulés et ont été menés par des politiciens et des églises européens. Et comme l’a dit le journaliste français Éric Zemmour, « Je ne nie pas que quelqu’un puisse l’aimer, mais peu importe comment vous l’appelez, c’est toujours un gros compromis. »

Elon Musk a publié des preuves que Twitter contribue activement à la victoire de Biden en 2020 en censurant les histoires en coulisses de son fils Hunter, des sondages récents confirmant qu’un nombre important de personnes ne voteraient pas pour Biden si l’histoire était rendue publique. C’est écrit ici, avons-nous des ajouts ?

Il s’agit principalement des relations non déclarées et non taxées de Hunter avec l’Ukraine et la Chine, dont Biden lui-même pourrait profiter. Il a été trouvé dans une correspondance sur l’ordinateur portable de Hunter, qu’il avait réparé et oublié de récupérer. Les premiers rapports à ce sujet ont été publiés par le New York Post, relativement peu lu mais sérieux, à partir duquel ils auraient ouvert Internet, où Twitter l’a censuré – un mois avant les élections.

La description des machinations des travailleurs de Twitter, composée de nombreuses pages et échanges de courriels, peut se résumer ainsi :

Twitter est le média le plus grand, le plus avancé technologiquement et le plus influent politiquement au monde en 2020. Il a développé une technologie qui permet de bloquer les comptes et les entrées. Comme la plupart de ses travailleurs sympathisent avec le Parti démocrate, le nombre de contributions de droite ou républicaines bloquées a progressivement augmenté. Les instructions de l’équipe électorale de Biden ont été respectées et ont répondu par le mot « traité ».

Le blocage de la publication en ligne de l’article du New York Post a été effectué à l’insu du PDG Dorsey par le personnel de Twitter suite à des échanges de courriels avec des politiciens du Parti démocrate. De l’un d’eux est venu ceci : « Le premier amendement n’est pas absolu » (c’est-à-dire que le premier amendement à la Constitution garantit la liberté d’expression). Le blocage des articles s’est fait à une perfection extraordinaire en supprimant tout accès possible et avec l’avertissement « lien impossible, potentiellement dangereux », limitant même la transmission directe, jusque-là réservée uniquement à la pédopornographie. Cela a même affecté un porte-parole de la Maison Blanche à l’époque, le rendant incapable d’accéder à son compte.

Musk a accompagné la publication en expliquant qu’il le faisait pour restaurer la crédibilité de Twitter. Qu’il devrait également licencier la moitié du personnel est une conséquence logique.

La liberté d’expression est donc ressuscitée ?

Peut-être pendant un certain temps. Avant que Musk ne s’en tienne à une nouvelle loi qui pourrait faire taire tous les médias sociaux de droite. Jusqu’à présent, il n’a été délivré que pour l’État de New York, mais il est certain qu’il fera ses preuves au niveau fédéral puis mondial. Il ordonne aux opérateurs de « réseaux sociaux qui permettent aux utilisateurs de partager du contenu » de « publier des procédures sur la manière dont ils répondront aux remarques en ligne qui pourraient être interprétées comme diffamatoires, dégradantes ou incendiaires ». La loi exige également que les sites Web « offrent aux visiteurs la possibilité de déposer des plaintes concernant des contenus haineux avec l’obligation de répondre directement aux plaintes ». Le non-respect est passible d’une amende de 1 000 $ par jour. Cela réduit au silence toutes les discussions politiquement incorrectes Musk-Not-Musk.

Et un peu de comédie ?

« Nous avons une armée assez nombreuse pour faire des reconnaissances autour de la maison, et comme moyen de dissuasion, nous avons une alliance internationale de trente personnes appelée l’OTAN », a plaisanté le secrétaire britannique à la Défense, Wallace, après avoir compté le nombre actuel de soldats à 72 000.

Mais nous n’avons pas à nous inquiéter, nous avons de toute façon quelque chose à nous défendre. Parce que, comme l’a dit Erdogan, « les LGBT sont l’arme secrète de l’Occident contre l’islam ».

