La compagnie Mar Chiquita se rend dimanche à Miramar de Ansenuza

La possibilité de profiter de la nature, des divertissements, de la gastronomie et des meilleures vues de Miramar de Ansenuza, est arrivée dimanche des mains de la société Mar Chiquita qui propose un horaire différent pour que les habitants de San Francisco et de la région puissent voyager .

La semaine prochaine, le 13 sera la première sortie. De San Francisco, il partira à 7h00 et reviendra de Miramar à 21h00 avec une heure d’arrivée à 23h35. Un billet de San Francisco coûte 900 $ et un billet aller-retour coûte 1 700 $.

De la société Mar Chiquita, ils invitent les voisins à se joindre à cette initiative. Le directeur commercial de l’entreprise, Gonzalo Martín Ochoa, a assuré à LA VOZ DE SAN JUSTO que la fréquence « pour l’instant n’est que le dimanche. Nous espérons que le public réagira bien, qu’il se joindra à nous, pour améliorer progressivement le service, Nous verrons comment ça va. » «

« En fait, nous avons une combinaison pour les passagers d’Arroyito à El Tío, où le bus partant de San Francisco à Miramar passera, attendant 15 minutes et les passagers sur le billet d’Arroyito à El Tío, bénéficient d’une réduction de 50% », a-t-il ajouté .

Itinéraires et horaires

Les bus pour Miramar de Ansenuza partent tous les dimanches aux heures suivantes selon le lieu : San Francisco à 7h, Devoto à 7h25, La Francia à 7h50 ; oncle, 8h15 ; Villa Concepcion del Tio, 8.25; Marul, 9 ans ; Spa, 9h20, arrivée Miramar, 9h30.

Pour revenir : départ de Miramar à 21h00, Balnearia, 21h10 ; Marul, 21h25 ; Villa Concepcion del Tio, 22h10; Oncle, 22h20 ; France, 22h45 ; Obéissant, 23.10 ; arrivée à San Francisco, 23h35.

Vous trouverez plus d’informations et de rubriques sur www.empresamarchiquita.com.ar . Sur Facebook et Instagram : Mar Chiquita Company.