joueuse de tennis chilienne Barbara Gatica (293e en WTA) sacré champion du dimanche du tableau des simples Tournoi W25 Salinas, en Équateur, un concours joué sur des courts en dur ouverts.

De cette façon, le joueur de 25 ans originaire de Santiago a couronné une semaine parfaite au milieu du monde en remportant le double titre samedi, formant une paire avec le Brésil. Rebecca Pereira.

Dans la catégorie simple, la deuxième raquette nationale et la treizième tête de série ont battu Suzan Lamens (275) des Pays-Bas en deux sets, la huitième tête de série et bourreau Daniela Seguel du Chili en demi-finale, par partiels 6-4 et 7-6 (deux ). .

Avec cela, Bárbara Gatica laisse une sécheresse de cinq ans sans soulever de trophée en simple, car auparavant, elle n’avait que la couronne à l’ITF 15K à Antalya (Turquie).

En route vers le titre, la Chilienne a battu l’Américaine Amy Zhu (596) au premier tour, la Canadienne Cadence Brace (1 276) en huitièmes de finale, la Belge Sofia Costoulas (994) en quart de finale, la Française Tessah Andrianjafitrimo (170 ) -première tête de série- en demi-finale et aujourd’hui à Lamens.